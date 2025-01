Álvaro Rod defiende su cover de 'Tattoo': "No tiene nada de malo hacer una canción que está funcionando"

En diálogo con Exitosa, el cantante Álvaro Rod, defendió su versión de "Tattoo", composición dada a conocer por La Única Tropical. De acuerdo con el artista, no habría nada de malo en difundir un tema que tiene buena acogida, debido a que su carrera no está basada en covers, sino que también posee canciones de su autoría.

Durante el programa Contra el Tráfico, Ricardo Rondón le consultó respecto a las controversias que generan los 'covers', dado a que estos ya han sido compuestos previamente y no requiere mayor esfuerzo en sus producciones. En respuesta, indicó que en nuestro país los temas inéditos son muy complicados de promocionar, y que esto motiva a muchos artistas a crear sus propias versiones de otros temas.

No obstante, aseguró que sí está de acuerdo con que un artista debe hacer temas inéditos, debido a que eso lo reafirma como un artista. Por tal motivo, se animó a interpretar parte de su repertorio original, en donde incluye temas de salsa como "Vamos a Escapar", "Somos dos", "Escúchame mi amor", "Me Equivoqué De Vida" y otros.

En otro momento de la entrevista, destacó que tuvo la oportunidad de interpretar un merengue con Eddy Herrera, y que esa canción es de su autoría. El tema fue grabado en República Dominicana, país donde asegura que vivió una experiencia increíble. Además, reveló en exclusiva que tiene planes de componer un tema para el dominicano.

"Me siento muy feliz por todo lo que me regala la música. Eddy Herrera es un maestrazo, me aconsejó muchísimo. Todavía tengo planes de escribir algo para él. El maestro me pidió. Le gustó mucho mi trabajo como compositor, y dijo que le gustaría que le mande propuestas para escribir para él", enfatizó el respecto.,