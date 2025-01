Julio Andrade se deprimió tras "ataque" recibido por su famosa canción: "La gente emanó odio"

16/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En diálogo con Exitosa, Julio Andrade reveló algunos episodios poco conocidos de su trayectoria musical. El cantante peruano se sinceró respecto a las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera, y reveló a su paso algunas circunstancias polémicas en las que fue protagonista.

Julio Andrade reveló que sufrió depresión tras estrenar canción

Durante el programa 'Contra el Tráfico', Ricardo Rondón le consultó respecto a si alguna vez se planteó dejar la música definitivamente. En respuesta, Julio Andrade reveló un difícil episodio que le tocó vivir como artista, luego de estrenar la canción 'Se la llevan fácil', en 2013. Durante aquel momento, él sintió que fue víctima de un fuerte "ataque cibernético", ya que muchas personas despotricaron contra el tema.

"Hay gente que puede criticar 'oye, esa voz ronca, fea. Pero, en realidad, hay gente que emanó demasiado odio. Porque era odio. Te detestaban. Entonces yo dije: ¿Qué he hecho yo para generar eso? ¿Por ser ronco? ¿Por haber sido exitoso?", mencionó en un inicio.

No obstante, Andrade tuvo la oportunidad de aclarar todas estas dudas, luego de acudir a profesionales en la salud mental. Al dialogar con ellos, descubrió que los famosos "haters" son personas que, probablemente, sienten admiración en secreto por alguien, pero que expresan todo lo contrario por una cuestión de celos.

"Una vez hablé con dos amigos, un psicólogo y un psicoanalista. Y uno de ellos me dijo fue que los haters en el fondo son fans. Sienten que quieren ser como tú, o alucinan con tu éxito, y por ahí les mortifica. Pero, a mi no me gusta alguien, yo lo aparto y se acabó, pero ponerme a hacer hígado... hay un trastorno medio raro", aseveró

Respondió con todo a "haters" de su música

En esa línea, comparó el odio que ha recibido con la misma situación que enfrenta Ricardo Arjona. Para Julio, el cantante guatemalteco tiene una puesta en escena "fantástica"; pese a ello, a muchos no les agrada su música simplemente porque no les cae bien, o no soportan el éxito que tiene. Por ello, lanzó un peculiar reto a sus "haters".

"Hay gente estúpida, discúlpenme. ¿Te parece sencillo? Haz una canción así, o canta. Y a mi me gustan Rubén Blades o Cerrat, que tienen buena letra o poesía. En el caso de Arjona, creo que es exagerado con la rima. Quizá muchos intelectuales consideren que no es necesario, pero a las mujeres les encantan", puntualizó.

Fue así que Julio Andrade se refirió a las críticas que recibió su controvertida canción 'Se la llevan fácil'. El artista peruano aseguró que fue víctima de un "ataque cibernético" y mucho odio, por lo que incluso se sintió deprimido y recurrió a profesionales de la salud mental.