Leslie Moscoso denuncia a José Cortez, su exesposo, por tocamientos indebidos a su hija y exige justicia

01/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un valiente acto, Leslie Moscoso, exintegrante de 'Recargados de risa', se presentó junto a su hija Mayle en el programa 'Magaly TV, La Firme' para denunciar públicamente a su exesposo, José Cortez, por actos de tocamientos indebidos cuando Mayle Manrique era menor de edad. La bailarina, en busca de protección, ha tomado medidas legales tras presentar la denuncia ante las autoridades.

Relato de Mayle Manrique

Mayle Manrique compartió en detalle cómo su padrastro la acosaba durante las ausencias de su madre. Reveló intentos de soborno con regalos y los efectos devastadores en su salud mental, llegando a experimentar ansiedad como consecuencia de estos eventos.

El pasado de Leslie

La dolorosa declaración de Leslie Moscoso no solo reflejó su preocupación por su hija, sino que también rememoró la época en la que fue víctima de violencia psicológica por parte de José Cortez. Entre lágrimas, confesó sentir culpa por haber permitido la presencia de este en su hogar, compartiendo cómo él se quedaba al cuidado de sus hijos mientras ella se encontraba fuera.

" Yo si siento culpabilidad, porque yo lo hice ingresar a mi casa (...) Yo me iba de viaje y él se quedaba con mis tesoros, como si fuera un buen hombre. Y por eso me siento culpable", expresó ante las cámaras de ATV.

Amenazas y culpa

Leslie Moscoso no solo sufrió violencia psicológica, sino que también afirmó haber recibido amenazas de muerte por parte de Cortez. En una llamada telefónico, se le escucha decir al sujeto: "Yo tengo todo chambeado, todo chequeado. Así que tranquilita, camina bonito. Me voy a ir en cana, no vas a saber quién pero te vas a ir a la tumba. Acuérdate de mi ".

Incidente en octubre del 2023

El informe detalla un escalofriante episodio en octubre del 2023, donde Cortez, en estado de ebriedad, intentó ingresar nuevamente a la habitación de Mayle Manrique. Los intentos constantes y perturbadores del acusado, según Leslie Moscoso, revelan la gravedad de la situación.

Silencio del acusado

El equipo de 'Magaly TV, La Firme' intentó comunicarse con José Cortez para obtener su versión de los hechos, pero al identificar a los periodistas de ATV, optó por cortar la llamada. Este silencio añade una capa de misterio a las acusaciones.

Medidas de protección

A pesar de los intentos de José Cortez por desestimar las medidas de protección, Leslie Moscoso y sus hijos continúan amparados por estas precauciones legales, subrayando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de resguardar a la familia de la sobrina de Ernesto Pimentel.

La denuncia de Leslie Moscoso contra su exesposo, José Cortez, por tocamientos indebidos hacia su hija, subraya la necesidad de abordar estos asuntos con prontitud y compasión. La exbailarina continuará su lucha para asegurar que este caso no quede impune y se logre la justicia correspondiente.