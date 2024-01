Andrea Montenegro se defiende tras críticas por su apariencia: "Tengo arrugas y me veo guapísima"

20/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida actriz peruana, Andrea Montenegro, ha decidido responder con firmeza a las críticas sobre su apariencia que ha recibido en redes sociales. A sus 47 años, la artista se mostró segura y orgullosa de su aspecto actual, destacando que la vejez debe ser normalizada y que no se dejará influenciar por los estándares de belleza convencionales.

"Tengo arrugas, canas y me veo guapísima"

En una reaparición en sus redes sociales, la recordada actriz nacional publicó un video en su cuenta oficial de TikTok, debido a que en clips anteriores muchos usuarios comentaban de que ya "se le notaba las arrugas y las canas"

"Tengo 46 años, tengo canas, tengo algunas arrugas en la frente, otras en los ojos. También mis dientes ya no son blanquitos. Nunca lo fueron en realidad porque esos blancos que ustedes ven en las modelos y actrices no son de verdad, son carillas dentales. La edad se nota en la mirada, así te hagas lo que te hagas. A mí no me interesa, hay una cosa a la que de pronto tú le tienes miedo, pero yo no", dijo inicialmente.

La exactriz de 'Mis Tres Marías' destacó su aceptación de los cambios que trae consigo el paso del tiempo y reiteró que no se deja afectar por los comentarios negativos.

"No me quiero amargar el día escuchando comentarios de mi*rda. Si no les gusta mi cara, mi pelo, mi forma de ser o mi casa, no me sigan y punto", afirmó Montenegro, dejando claro que su autoestima no se ve afectada por las críticas.

"No tengo la cabeza tan hueca"

Montenegro, conocida por su sinceridad y autenticidad, compartió que no se siente obligada a pasar horas en la peluquería, considerando dicha acción como una pérdida de tiempo.

"No tengo la cabeza tan hueca como estar en una peluquería todo el día. Me importa un carajo que se me noten los 46, que se me vean las canas. Lo hago si yo quiero", agregó la actriz.

Finalmente, la actriz hizo un llamado a sus detractores para que dejen de seguirla si no les agrada cómo luce. Destacó que lo más importante es que ella se sienta cómoda consigo misma y que la autenticidad es una prioridad en su vida.

La respuesta de Andrea Montenegro refleja una actitud positiva hacia el envejecimiento y un firme rechazo hacia los estándares de belleza poco realistas. La actriz se destaca como un ejemplo de autoaceptación y empoderamiento en un mundo que a menudo está marcado por la presión.