Angobaldo y su momento más duro: Necesita un trasplante de riñón por delicado estado de salud

02/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante su apogeo, Víctor Angobaldo se convirtió en una adorada personalidad de la televisión peruana al hacer múltiples apariciones en el programa de Magaly Medina. Sin embargo, su nombre se hizo aún más conocido al dar públicamente un anillo de compromiso a Shirley Cherres. A pesar de estar en la cima de su carrera, decidió alejarse de los medios para enfocarse en otros proyectos. Años después, regresó, pero esta vez buscando ayuda.

Angobaldo necesita un trasplante de riñón

En un reportaje de "Magaly TV, La Firme", Víctor Angobaldo reveló su delicado estado de salud. Desde su cama de hospital en el Callao, contó que sufre de insuficiencia renal y necesita urgentemente un trasplante de riñón, ya que teme por su vida.

"No le deseo esto a nadie. Es increíble que una persona tan fuerte, tan ganadora, tan triunfadora, que por una enfermedad haya quedado de esa manera. He vivido, he gozado, he disfrutado, he hecho reír. Creo que nunca he sido malo con nadie", expresó para las cámaras del programa de espectáculos.

Además, hizo un llamado a la solidaridad para obtener la medicación necesaria para su enfermedad. "Me han dejado de funcionar los riñones y necesito que me ayuden a conseguir un riñón para poder vivir. (...) No quiero plata, yo no quiero que nadie me dé un sol, quiero que me ayuden con medicinas nada más", agregó.

Magaly brindará ayuda a Angobaldo

Al ver las imágenes de Víctor Angobaldo, a quien aprecia mucho, Magaly Medina no pudo evitar sentirse conmovida. Manifestó su apoyo y se comprometió a ayudarlo en todo lo que necesite para mejorar su salud. "Lo recordamos con mucho cariño", comentó inicialmente.

"Fue uno de los personajes más entrañables que ha surgido en este programa. Siempre hemos tenido gran simpatía por los 'monstruos' que creamos aquí, nosotros siempre les tenemos un especial cariño. Nos da muchísima tristeza verlo, ahora, enfermo. Por supuesto que vamos a apoyarte, por supuesto que si necesitas medicinas, vamos a lograrlo", concluyó.

¿Cómo alcanzó la fama?

En 2008, Angobaldo se hizo famoso cuando, frente a las cámaras de "Magaly TV, La Firme", le propuso matrimonio a Shirley Cherres y le entregó un anillo, sorprendiendo a todos, ya que solo habían estado en una relación sentimental durante 15 días. Después de esto, se reveló que la modelo enfatizó que conocía a Víctor desde hace varios años y sabía exactamente qué tipo de persona era.