Antología: Músico de la agrupación es denunciado por presunta violencia física contra su pareja

La reconocida agrupación Antología se ve envuelta en la controversia después de que uno de sus integrantes, Víctor Raúl Valencia Mateo, fuera denunciado públicamente por ejercer violencia física contra su pareja, una mujer de 27 años. La víctima detalló las presuntas agresiones sufridas, generando un impacto en la opinión pública y planteando cuestionamientos sobre la conducta del músico.

Según la denunciante, los actos de violencia ocurrieron durante el último fin de semana, marcando una escalada en una serie de agresiones físicas anteriores. La mujer, visiblemente afectada, decidió dar a conocer su caso y emprender acciones legales contra Víctor Raúl Valencia Mateo, acudiendo a la comisaría de Sapallanga, en Huancayo, para formalizar la denuncia.

Músico de Antología es denunciado por violencia física

La agraviada, al expresar su experiencia, reveló un patrón de comportamiento machista por parte del músico, destacando que las imposiciones y exigencias de él se veían respaldadas por la violencia física. Esta denuncia se presenta en un contexto particularmente sensible, ya que la mujer había sufrido la pérdida de su hijo días antes debido a un embarazo que no prosperó.

"Nunca he denunciado, siempre me ha golpeado, y me ha pedido disculpas y yo siempre he creído que iba a cambiar. Pero esto fue lo detonante, sabiendo que he perdido a mi hijo, así me golpeó", agregó.