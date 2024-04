¡Atención! Bryan Torres rompe su silencio acerca del presunto embarazo de Samahara Lobatón

22/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, Samahara Lobatón dejó en shock a todos sus seguidores al dejar entrever que está embarazada nuevamente. La influencer recibió un sinfín de críticas, por su pregunto estado de gestación, debido a la relación tóxica que mantiene con Bryan Torres.

Por esta razón, las cámaras del salsero fueron a su encuentro y, lejos de negar que se encuentra en la dulce espera junto a la hija de Melissa Klug, impactó a todos con sus contundentes declaraciones.

Se pronuncia

Bryan Torres fue interceptado al término de una presentación en una discoteca de limeña. Durante su breve interacción con la prensa, se le consultó sobre el tema del embarazo de Samahara Lobatón.

"Ya hemos pasado por una situación que todo el mundo sabe, el tema del embarazo ectópico que pasó. Entonces lo que no queremos es que esto se riegue y que ella se pueda sentir mal ", comenzó diciendo. "Lo único que pido es que respeten nada más ese espacio ¿no? y nada más", agregó tajantemente.

Asimismo, también fue consultado sobre las declaraciones de Abel Lobatón, padre de Samahara: "Yo no he conversado con nadie, yo esto lo estoy manejando superreservado. No quiero que esto se exponga", enfatizó.

"Yo creo que todos en el mundo, cuando pasan por estos momentos, lo que más desean es tener un bebé sano. Ya hemos pasado algo riesgoso y no queremos que se exponga tanto. Ya los invito al baby shower", expresó al final.

Samahara botó de la casa a Bryan

Samahara Lobatón fue captada arrojando las pertenencias de su pareja, Bryan Torres, por la ventana de su residencia. Este suceso, que se suma a una serie de conflictos previos entre la pareja.

En las imágenes de un conocido programa de espectáculos, se puede ver a la influencer arrojando la ropa del salsero por la ventana de su inmueble, mientras otra persona intenta recogerlas del suelo. De ese modo, este incidente marca el tercer enfrentamiento público entre ambos, quienes comenzaron su relación amorosa en 2023.

Como se mencionó, Bryan Torres se pronunció ante los rumores del supuesto embarazo de Samahara Lobatón y pidió a la prensa que no sigan opinando sobre ese tema. Aseguró que en algún momento, ambos saldrán al frente para aclarar todas las dudas al respecto.