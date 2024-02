Austin defiende a Said por el anillo que le entregó a Ale Baigorria: "Lo importante es el compromiso"

01/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Austin Palao reapareció ante los medios y fue consultado sobre su próximo ingreso al reality 'El Gran Chef Famosos'. Sin embargo, no pudo evitar responder sobre el reciente compromiso de su hermano Said y Ale Baigoria, sobre todo porque muchos cuestionaron el precio del anillo que este le dio a la empresaria.

Austin defiende Said

En entrevista con un conocido medio local, el modelo se animó a hablar de la sorpresiva propuesta de matrimonio que le hizo su hermano a la popular 'Gringa de Gamarra'.

Según comentó, le parece que las críticas hacia ese tipo de cosas son banales y muy superficiales, sobre todo porque la acción fue hecha con cariño y no merece ser minimizada de esa forma.

"Son cosas muy banales, muy superficiales", dijo en un primer momento.

Enseguida, dejó en claro que para él, el amor no se pide por el costo de un anillo, sino por la seriedad en el compromiso debido a que actualmente muchas personas suelen tomar con desinterés este tipo de situaciones.

"Creo que no se mide el amor por un anillo, lo más importante es el compromiso. Hoy por hoy la gente no tiene compromiso", agregó.

Como se sabe, el año 2025 sería lo más cercano que estaría la boda de Said y Alejandra, por lo que muchos fanáticos se encuentran actualmente a la expectativa.

Ampayado con nueva conquista

Este último fin de semana, Austin y Francesco Balbi, ex de Ale Fuller, fueron captados en una conocida discoteca de Asia junto a unas misteriosas mujeres.

Como se sabe, ambos terminaron recientemente sus relaciones amorosas con sus respectivas parejas, por lo que habrían decidido darle vuelta a la página y disfrutar en grupo con sus amistades.

Si bien se encontraban en la misma discoteca, estuvieron la noche separados y por distintos lados. Austin Palao ingresó a un box junto al modelo Diego Rodríguez, y salió de este para encontrarse con una joven de cabello negro.

En otro lado del local, el ex de Ale Fuller fue visto besando a una misteriosa chica, pese a recién haber cancelado su boda con la actriz peruana.

No cabe duda que, Austin Palao se encuentra actualmente más enfocado que nunca en sus proyectos personales y en pasar tiempo con sus amigos. No obstante, se tomó unos minutos para defender a su hermano Said, quien recientemente se comprometió con la empresaria textil Ale Baigorria en Filipinas.