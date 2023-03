Azucena Calvay es abandonada por músicos de Los Rebeldes de la Cumbia durante concierto

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Azucena Calvay Díaz es una cantante chiclayana de 21 años que, a pesar de tener varios años en el mundo artístico, resaltó gracias al mix "Dejar de amarte". Sin embargo, en las últimas horas se volvió viral tras ser protagonista de un hecho bochornoso. Su agrupación Los Rebeldes de la Cumbia la abandonó en pleno concierto mientras interpretaba uno sus éxitos musicales. El hecho viralizado en TikTok ocurrió en el ciudad de Chiclayo.

Las imágenes virales de TikTok muestran a cada uno de los integrantes de la orquesta de cumbia bajando del escenario, pese a que Azucena Calvay Díaz seguía cantando. El único que permaneció sobre el escenario fue el animador de Los Rebeldes de la Cumbia.

Músicos se retiran del escenario

Azucena Calvay se pronuncia sobre lo sucedido

La reacción de sus compañeros causó diversos comentarios. Por ello, Azucena Calvay no dudó en pronunciarse en sus redes sociales por lo ocurrido. La cantante chiclayana compartió una frase motivacional.

"Cuando actúas siempre desde el amor, nadie puede arrebatarte nada. Las veces que ayudaste, diste, regalaste, cuidaste o hiciste algo desde el fondo de tu corazón, todo eso se queda contigo; te conviertes en todo el amor que das y eso nadie lo cambia", escribió Calvay Díaz.

Los usuarios, por su parte, también se pronunciaron por el bochornoso incidente a través de los comentarios: "Hay un Dios bien grande. El Karma existe, bendiciones azucena", "Sin ella ya no facturan", "Ella brilla sola, no necesita adornos", "Sin Azucena no son nada y ellos lo saben", "Ella con cualquier agrupacion la hace". Hasta el momento, el video viral suma más de 1 millón de visualizaciones y 31.000 me gusta.

La razón por la que Azucena Calvay abandonó la agrupación

Azucena Calvay Díaz informó a través de un comunicado que decidió separarse de Los Rebeldes de la Cumbia porque se enfocará en su carrera profesional. Sin embargo, dejó en claro que no olvidará su pasión artística, ya que continuará sacando éxitos musicales.

"Por mi parte, emprenderé el camino de mi formación profesional sin dejar mi pasión, que es la música, para lo cual estoy decidida a asumir cada reto de este fascinante, pero no fácil, camino del arte", finalizó Azucena en el comunicado emitido.