Magaly revela que película de Milett Figueroa ha sido un DESASTRE en taquilla: "Solo han ido 100 personas"

Millet Figueroa volvió a Perú por alguna semanas con el objetivo de promocionar su nueva película llamada 'Vampiras'. Sin embargo, Magaly Medina dejó entrever que la modelo no habría hecho una correcta publicidad a su trabajo, ya que desde su estreno sólo han ido a verla 100 personas.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' indicó que a pesar que Millet afirmó que tuvo que venir a Perú para promocionar su película y debido a ello no pudo estar con Marcelo Tinelli por su cumpleaños, no sería cierto ya que se ha negado a salir en medios de comunicación.

La 'Urraca' fue muy clara al decir que Milett no le ha hecho la promoción correcta a su película, Recordemos que tampoco fue al avant premiere y el organizador contó que la modelo cobraba muy caro para asistir.

Magaly mostró información que su equipo periodístico pudo conseguir, en la la misma se revela que el número de personas que han ido a ver la película fue mínimo.

La actriz resaltó que siempre se ha esforzado mucho para conseguir lo que desea y las teorías que se generan alrededor de ella no le generan incomodidad porque ella sabe su verdad.

"Estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho sola y la verdad que me encanta mi trabajo y no me incomoda que se generen teorías, pueden opinar lo que quieran, yo sé quién soy, cómo me entrego a una relación y lo que hago para cuidarla", agregó.