¡Agradecida! Yiddá Eslava echa flores a su novio por apoyarla tras revelar infidelidad de Julián Zucchi

Yiddá Eslava dio declaraciones tras anunciar que el final de su matrimonio con Julián Zucchi fue debido a una infidelidad por parte de él. La actriz remarcó la importancia que ha tenido su novio, el fotógrafo Ángel Fernández, pues ha hecho posible que pueda soportar esta avalancha de críticas.

A pesar de que muchos la hayan acusado de 'dolida', ella aguanta los reclamos que recibe por redes sociales y las acusa, pues siente que de manera totalmente injustificada se le está insultando.

En un reconocido programa de espectáculos, la mujer tomó la decisión de exponer lo sucedido con el argentino, porque sintió que de una manera u otra, él ya había oficializado a la reportera del programa "Magaly Tv La Firme".

También se mostró algo afectada por la cantidad de veces que ha sido menospreciada su actual relación con Ángel Fernández, que ha estado con ella en los momentos más difíciles por los que ha pasado últimamente.

"Humillan y minimizan la relación que tengo con un hombre que me encontró en una situación complicada, que está a mi lado, que es mi apoyo", dijo.

Al momento de ser cuestionada sobre si estaba enamorada del hombre, ella aclaró que solo estaría en una relación con alguien si es algo muy serio, que debe ser un sentimiento profundo, y cuando vio a Ángel, no quiso aceptarlo de manera inmediata por lo fugaz que fue el tiempo que tuvo para saber lo que sentía.

"Cuando yo me involucro con alguien, es porque el sentimiento es profundo, cuando conocí Ángel fue algo especial que nunca me había ocurrido, en un primer momento estuve reacia a la situación porque no creía en ese amor fugaz", explicó.