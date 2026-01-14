Acompañantes de personas discapacitadas podrían viajar gratis en transporte con nuevo proyecto de ley

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo proyecto de ley plantea que los acompañantes de personas con discapacidad severa puedan acceder al pase libre en transporte público urbano e interurbano, beneficio que hasta ahora solo alcanza a quienes están inscritos en el Conadis. La iniciativa busca aliviar la carga económica de las familias que enfrentan mayores gastos de cuidado y movilidad.

La propuesta fue presentada en el Congreso por la congresista Jhakeline Ugarte, quien plantea modificar el artículo 20.4 de la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, referido a la accesibilidad en el transporte público terrestre.

De aprobarse, el beneficio se extendería a un acompañante, garantizando que las personas con discapacidad severa puedan desplazarse con apoyo sin que ello represente un costo adicional.

El impacto esperado

Según estimaciones, la medida beneficiaría a más de 86 mil ciudadanos, considerando tanto a las 42.990 personas con discapacidad severa inscritas en el Conadis como a sus acompañantes. El objetivo es reducir la presión económica sobre familias que, de acuerdo con estudios oficiales, tienen ingresos 17,1 % menores al promedio nacional y enfrentan gastos adicionales en salud y asistencia.

La parlamentaria asegura que mantener la actual normativa dificultaría asegurar la movilidad personal en igualdad de condiciones, tanto para los discapacitados y sus familiares, y además contravendría a los estándares internacionales como el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Ley actual solo exenta del pago de pasaje a la persona con discapacidad severa

Comparación internacional

La propuesta se inspira en experiencias de otros países que ya han implementado medidas similares. En Argentina, Paraguay, Escocia, Alemania y Australia, los marcos legales contemplan el pase libre para acompañantes, reconociendo que la movilidad de las personas con discapacidad severa depende en gran medida del apoyo de terceros.

En Brasil, por ejemplo, el beneficio se garantiza mientras se garantice la comprobación médica que acredite la indispensabilidad de un acompañante la para la persona que sufre la discapacidad, teniendo una fiscalización, en proporción, más rigurosa, pero igual de efectiva.

Actualmente, la Ley General de la Persona con Discapacidad garantiza el pase libre únicamente a quienes acrediten discapacidad severa. La modificación al artículo 20.4 busca ampliar este derecho, reforzando el principio de accesibilidad universal y alineando al Perú con estándares internacionales de inclusión.

El proyecto de ley que extiende el pase libre a acompañantes representa un paso hacia un transporte más inclusivo y equitativo. De aprobarse, no solo aliviaría el bolsillo de miles de familias, sino que también reforzaría el compromiso del Estado con la movilidad y la dignidad de las personas con discapacidad severa.