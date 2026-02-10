Magaly responde a quienes la critican por su cirugía facial: "Me resbala, trabajo con mi imagen"

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a la televisión por todo lo alto ayer lunes 9 de enero. Sin embargo, uno de los temas por los que ha estado en boca de todos en los últimos días es su cirugía facial. Varias figuras de la televisión la han criticado e incluso han cuestionado los resultados. Ante ello, la conductora de espectáculos decidió no quedarse callada y dar su propia versión.

Magaly es criticada por su cirugía facial

La conductora de 'Magaly TV, la Firme' se sometió a un facelift en Argentina hace aproximadamente un mes. Según contó a través de sus historias de Instagram, decidió viajar a otro país debido a que los cirujanos en Perú no la convencían, ya que ella esperaba un resultado perfecto.

El encargado de la cirugía estética de Magaly fue el Dr. Andrés Freschi, quien incluso participó en el primer capítulo de la tercera temporada del pódcast de Magaly, donde brindó detalles sobre el procedimiento estético que le realizó y cómo iría evolucionando con el paso de los meses.

Sin embargo, no todos celebraron la cirugía de la 'Urraca'. Una de las que la criticó abiertamente fue la conductora de América Hoy, Janet Barboza, quien aseguró que el cuello de Magaly se ve extraño y afirmó que ella es la verdadera "Retoquitos".

"Le ha quedado un buche en el cuello, me parece que no le ha ido muy bien, pero bueno, cada quien. Estoy de acuerdo con lo que se hace. Que vivan los retoquitos, las cirugías y todo lo demás (...) Retoquitos que son los que yo me hago, cirugías todavía no", afirmó.

Magaly se defiende de las críticas por su cirugía facial

Esta noche, Magaly decidió abordar las críticas que ha recibido en redes sociales y resaltó que se siente feliz con el resultado, y que eso es lo más importante. La conductora de ATV también aprovechó para señalar que su cirugía facial es parte importante de su imagen como figura televisiva.

"Cuando uno está en televisión, trabaja con su imagen. Y así yo no trabajara en televisión, toda la vida, desde chiquita, he sido coqueta. Yo no le pido permiso a nadie. A mí me resbala si me dicen 'quedaste mal' o 'quedaste bien'. Y los años que tengo, no le he pedido permiso a nadie para hacer lo que me ha dado la regalada gana", expresó.

Finalmente, Medina hizo hincapié en que las personas que deseen realizarse algún tratamiento o cirugía estética deben informarse a profundidad antes de hacerlo y, sobre todo, acudir a especialistas, verificando que los resultados de sus procedimientos sean los deseados. Además, aclaró que el procedimiento no fue pagado con publicidad.

"Creo que las mujeres y hombres que deciden hacerse una cirugía tan complicada tienen que averiguar bien y saber con quién y dónde se la hacen (...) No necesitan irse a Argentina como yo, pero mi cara es mi mejor inversión, y por eso viajé hasta Buenos Aires para entrevistar a mi doctor, quien me operó, y no ha sido canje", agregó.

De esta manera, Magaly Medina dejó en claro que se siente satisfecha con los resultados de su cirugía facial y hará caso omiso a las críticas que ha recibido por parte de figuras televisivas e internautas, ya que considera que lo más importante es realizarse un buen procedimiento acorde al gusto del paciente.

