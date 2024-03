"Es una desubicada y malcriada": Janet Barboza fulmina definitivamente a Ana Paula Consorte

La batalla mediática entre Ana Paula consorte y Brunella Horna ha llegado a un nuevo nivel. Janet Barboza, compañera de programa de la rubia, no soportó los ataques de la esposa de Paolo Guerrero y la criticó duramente tildándola de malcriada, entre otros calificativos de alto calibre.

Recordemos que Ana Paula y Brunella llevan una disputa desde hace algunas semanas, después que la brasileña se niegue a tener una amistad con la esposa de Richard Acuña, además de acusarla de ser una "mentirosa".

En ese sentido, Janet Barbosa llamó desubicada a Ana Paula Conorte y dejó entrever que es una persona muy caprichosa.

"Tenemos a una Ana Paula Consorte bastante desubicada. Es que la gente malcriada a mi no me gusta, no me gusta cuando yo veo una persona con caprichos con arranques", expresó Janet Barboza.

En esa misma línea, dijo que la modelo garota no tiene inteligencia emocional, ya que Paolo Guerrero podría quedar fuera de la UCV por los malentendidos entre su pareja y Brunella.

La actual pareja de Paolo Guerrero fue abordada por los reporteros de un conocido programa de espectáculos para preguntarle sobre distintos aspectos de su vida.

Es así que, lejos de rechazar la entrevista, Ana Paula decidió hablar fuerte y claro cuando le cuestionaron acerca de Brunella Horna. Según mencionó, no conoce a la conductora de 'América Hoy' y tampoco le gustaría hacerlo, puesto que suele decir cosas que no son ciertas.

"(¿Ya conociste a Brunella, la esposa de Acuña?) No, con esa chica no (¿Para nada con ella?) Para nada (¿Te gustaria conocerla?) No, no muchas gracias, habla cosas que no son verdad", comentó.