Brunella Horna captada en aeropuerto: ¿Confirma embarazo con sospechosa pancita?

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brunella Horna, quien ha estado ausente de la televisión durante casi dos meses, hizo una aparición pública y fue captada en el aeropuerto Jorge Chávez junto a su esposo Richard Acuña, según imágenes publicadas por el portal de Instarándula.

Brunella Horna captada en aeropuerto

Lo que más ha llamado la atención de los usuarios es que la exconductora de "América Hoy" lucía ropa holgada, lo cual ha llevado a muchos a especular que podría estar tratando de ocultar una posible pancita de embarazo.

La empresaria ha optado por mantenerse alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, no pudo evitar ser fotografiada mientras caminaba por las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez.

Como se sabe, la modelo anunció su salida de "América Hoy" el pasado 17 de abril debido a una recomendación médica, una decisión que ha alimentado los rumores sobre un posible embarazo.

¿Por qué Brunella Horna salió de "América Hoy"?

El 17 de abril, Brunella Horna sorprendió a sus excompañeros del programa "América Hoy" al anunciar que se tomará un descanso indefinido de la conducción. El motivo detrás de esta decisión es cuidar su salud.

Durante su declaración, la esposa de Richard Acuña mencionó que debido a complicaciones en su salud, ha regresado a su ciudad natal, Chiclayo, para pasar tiempo con su familia. Luego, tiene planes de regresar a Lima para someterse a los chequeos médicos necesarios. "Todo mi entorno sabe el proceso que estoy llevando", manifestó quien inició en la televisión peruana como concursante de realities juveniles.

"No voy a cometer un error más, no voy a ser rebelde de salir y no hacer caso al médico. Desde ese asunto del lunes, no me he movido. Solo ayer he viajado a Chiclayo con todos los cuidados, con la supervisión de mi médico y ahora estoy en mi casa, donde crecí", comentó Brunella Horna.

Cuando se le preguntó sobre una posible fecha de regreso a "América Hoy", Horna señaló que no puede establecer una fecha específica, ya que eso dependerá de las indicaciones de su médico. "Hasta que el médico no me diga que pueda hacer mi vida cotidiana, no puedo regresar a trabajar (...) No les puedo decir en qué fecha puedo regresar", señaló.

Es importante destacar que Valeria Piazza ha ocupado el lugar dejado por Brunella Horna en el programa "América Hoy". La ex Miss Universo 2016 se ha unido a Ethel Pozo y Janet Barboza en la conducción del programa.