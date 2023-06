'Cachuca' tras lograr superar desalentador diagnóstico médico: "No quiero vivir sin hacer nada"

El icónico líder de la banda de rock peruana 'Los Mojarras', 'Cachuca', aseguró que hoy en día no quiere vivir sin hacer nada pues en el cualquier momento podría sucederle algo que acabe con su vida.

Durante una entrevista para el Trome, el reconocido cantante se pronunció sobre el diagnóstico que le dieron los médicos luego de estar más de dos meses en coma a causa del coronavirus.

Tras haber sido desahuciado por los especialistas, el reconocido cantante contó que desea seguir disfrutando de la vida siempre y cuando tenga proyectos en mente.

"Tengo proyectos que realizar y cuando no lo tenga para qué voy a seguir viviendo. Si Dios me da más vida y tengo proyectos adelante, por supuesto, pero sino mejor que me quede poco tiempo de vida. No quiero vivir sin hacer nada", declaró para el medio local.

En cuanto a la muerte, el artista confesó que no le tiene el más mínimo miedo. Él se siente preparada para cuando ese momento llegue.

Así, contó que incluso ha escrito una canción al respecto y esta será agregada dentro de su próximo disco.

"No. A mí no me va agarrar de hue... la muerte y cuando me sonría trataré de devolverle la sonrisa. Incluso he escrito una canción que le dedico a la muerte y es la canción que le pone el título a mi último disco Gracias", contó.