Canelita Amoretti arremete contra Jefferson Prince tras ampay: "Me debe dinero, pagó con mi tarjeta"

No la está pasando bien. La actriz porno, Canelita Amoretti vive una pesadilla después que fuera captada en un ampay junto al comediante Jefferson Prince, pues aseguró que le debe dinero y además, dijo que teme por su vida porque está siendo víctima de amenazas.

Canelita, quién también es influencer, brindó una entrevista a un conocido medio de comunicación, donde habló sobre varios temas respecto al ampay que protagonizó junto a Jefferson, y que fue expuesto por el programa "Magaly TV, la firme".

La actriz cómica dijo mediante redes sociales que estos días ha venido recibiendo amenazas de diversos números telefónicos.

"Me están enviando amenazas a un teléfono que tengo para mis trabajos. Ayer hablé con mi abogado y voy a poner la denuncia porque estas amenazas llegan de un número telefónico y también voy a pedir garantías para mi vida", anunció.

Agregado a esto, afirmó que Jefferson Prince estaría detrás de eso, por lo cual pedirá garantías para su vida.

"Yo creo que vienen de la familia o el entorno de Jefferson (las amenazas)... pero no puedo asegurar nada", puntualizó.

En otro momento de la entrevista que brindó a Trome, dijo que ha tratado de comunicarse con Prince mediante amigos cercanos para pedirle que pare con sus declaraciones, pues la única que está saliendo mal parada es ella.

"Pide disculpas (Jefferson), que lo han sembrado y me embarra a mí, dejándome como lo peor. Cuando él fue quien nos presionó e insistió para que yo me quedara a tomar. Más bien, yo pienso que ha sido al revés" , afirmó.

Canelita también comentó que Jefferson está recibiendo apoyo de sus amigos cómicos, cuando no debería ser así, ya que él es quien debió guardar respeto a su esposa, y no ella porque está soltera.

"A mí mucha gente me insulta de rompehogares, tramposa, como si fuera mi culpa. Al final estoy soltera y si pasó algo, que no fue así, yo no tengo por qué cuidar marido ajeno. El que debía respetar es él", dijo indignada.