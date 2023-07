Christian Cueva: Futbolista celebra cumpleaños de su hija con temática de Barbie

Christian Cueva y su esposa, Pamela López, no dudaron en celebrar, por todo lo alto, el cumpleaños de su pequeña hija Gianna, utilizando una exclusiva temática de Barbie.

Según el informe realizado por el programa ''América Hoy'', 'Cuevita' optó por una decoración que incluía los colores rosado y fucsia. Esto, con el objetivo de que su hija y sus amigas disfruten de la fiesta en su totalidad.

Además, contó con una pasarela para niñas, arreglos florales, personajes decorativos, guirnaldas, una gran mesa central, entre otros detalles más. Todo habría sumado un total de 4 mil soles.

El buffet incluía pequeñas empanadas de carne, alfajores, triples, minipizzas, enrrollados, entre otros más, los cuales bordearon el valor de 950 soles. Las bebidas sumaron alrededor de 650 soles.

Respecto a los snacks, se supo que tuvo un costo de 950 soles y el show infantil, el cual duró dos horas, sumó un monto de 2800 soles. Finalmente, el popular 'Aladino' gastó alrededor de 10 mil 850 soles para poder realizarle a su pequeña hija, un cumpleaños de lujo.

Christian Cueva celebró el cumpleaños de su hija.

Como se recuerda, el futbolista de Alianza Lima fue captado por las cámaras de ''Magaly TV, La Firme'', asistiendo a dos eventos diferentes en la ciudad de Trujillo. Esto, previo a los entrenamientos programados con el club deportivo.

No obstante, Alianza Lima dio a conocer que la falta que cometió Christian Cueva fue sin previa coordinación, obligando al futbolista a pronunciarse para aclarar la situación.

"Yo no voy a huir a la sanción que me dé Alianza. El único gesto que puedo tener es seguir trabajando. Yo no puedo irme de aquí sin haber conseguido lo que yo quiero. Yo quiero cumplir con mi contrato, mis obligaciones, pagar lo que ya cometí y nada más", aseveró.