¿Christian Cueva maneja los contratos de Pamela Franco? Esto reveló el programa de Magaly Medina

Pamela Franco vuelve a ser protagonista de los titulares de diferentes medios de espectáculos. Y es que ahora, el programa de Magaly Medina difundió una entrevista que confirmaría que Christian Cueva es el único encargado de velar por sus contratos.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe en el que uno de sus reporteros conversa con un promotor de eventos en Puno, quien habría solicitado los servicios artísticos de Pamela Franco para llevar a cabo un concierto en la mencionada región.

Es así que, según las declaraciones del empresario, identificado como Duberli Leiva, sería Christian Cueva el encargado de manejar los contratos de la cantante de 36 años debido a que él "tiene el poder de hacer lo que quiera", es decir, que si la cantante no deseaba presentarse, esa era la decisión final.

"Me dijo que él tenía más poder, que podía hacer lo que quiera. Si él decía que no se presente, Pamela no se presentaba y punto", contó para el programa de Medina Vela.