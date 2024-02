Christian Cueva ningunea a Pamela Franco: "Solo fue una vinculación errónea"

13/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva rompió su silencio tras las recientes declaraciones de Pamela Franco, quien afirmó haber mantenido una relación sentimental con el futbolista a pesar de que este se encontraba comprometido con la madre de sus hijos.

Cueva minimiza a Pamela Franco

El seleccionado nacional utilizó sus redes sociales para pronunciarse respecto a la relación sentimental que formó con la cumbiambera durante el año 2018.

Según precisó, lo que tuvo con ella no fue más que una 'vinculación errónea, equivocada y perjudicial', la cual terminó justamente porque él se dio cuenta de que lo que mantenía con ella no era correcto y podía dañar su relación con Pamela López, quien en ese momento aún no era su esposa pero se encontraba embarazada de su segundo hijo.

"No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor", se lee en su reciente comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram.

Christian Cueva comparte comunicado en redes sociales.

Confirma reciente comunicación con Franco

Asimismo, se refirió a la reciente comunicación que tuvo con la cantante de cumbia, afirmando que se habría dado por medio de una tercera persona y que aunque no pasó de una simple llamada, abrieron heridas que anteriormente ya habían lastimado a su familia y que, por lo tanto, quisiera sanar.

"Si bien hace cinco años cortamos contacto, cometí la tontería de hablar con ella, nuevamente, una sola vez, a partir de una llamada tripartita. Estos hechos son conocidos y aunque no trascendieron de una corta llamada, abrieron heridas profundas en mi familia, que lamento y quisiera sanar", enfatizó.

Buscará ayuda especializada

Para concluir su extenso mensaje, el volante de la Selección Peruana dejó en claro que ahora se empeñará en buscar ayuda especializada debido a que se encuentra arrepentido y lo único que desea es, a partir de hoy, ser una mejor persona.

"Estoy buscando y consiguiendo ayuda especializada. Estoy arrepentido y quiero enmendarme. Mientras tanto estoy a la vez recorriendo el camino que debo andar para volver a ser quien puedo ser: alguien mejor de lo que fui", concluyó.

De esta manera, el futbolista peruano, Christian Cueva, utilizó sus redes sociales para pronunciarse después de que Pamela Franco confirmará que tuvieron una relación amorosa en 2018.