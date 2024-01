Christopher Gianotti desata polémica al opinar sobre la pobreza en el Perú: "Soy muy crudo en esto"

Christopher Gianotti despertó polémica al emitir una cruda opinión acerca de la pobreza en el Perú. Según afirmó, todos en el país contarían con las mismas oportunidades para poder salir adelante y generar sus propios recursos; sin embargo, no lo hacen.

En la más reciente edición de su programa de YouTube, el expresentador de televisión y su esposa, Úrsula Boza, entrevistaron a Katia Palma, quien llegó hasta el set para tocar diferentes temas del día a día.

No obstante, iniciaron un debate acerca de la situación socioeconómica de cada peruano, el cual terminó siendo criticado debido a las palabras emitidas por el mismo Gianotti.

Y es que durante la entrevista, el conductor consideró que, independientemente del contexto socioeconómico, uno mismo puede generar sus propias oportunidades, alegando además, que si la gente no lo ha hecho hasta ahora es porque se encuentra engañada bajo el equivocado discurso de "el pobre es pobre porque quiere".

"Soy muy crudo en esto. Este falso discurso de 'ay, no tenemos las mismas oportunidades'; eso es algo que tú tienes que generar. Eso es algo que la gente no entiende y durante tantos años nos han mentido, nos han dividido diciendo que él tuvo distintas oportunidades ", inició diciendo.

Asimismo, recalcó que conoce a muchísimas personas que han logrado salir adelante a pesar de las condiciones de pobreza y precariedad en la que viven.

Cabe precisar que, estas palabras fueron totalmente respaldadas por Úrsula Boza, esposa del conductor, quien señaló que las personas que aún no han podido superarse deben "dejar de mirar al de al lado" y centrarse en "trazar su propio camino".

Luego de que esta opinión fuera viralizada en las diferentes plataformas virtuales, los comentarios por parte de los usuarios no se hicieron esperar. Y es que muchos consideran que en el país no existen las mismas oportunidades, por lo que actualmente prima la pobreza.

"Según la lógica de este muchacho: ¿todos tenemos las mismas oportunidades? No, no es cierto (...) NO todos tenemos las mismas oportunidades y eso es algo que vemos día a día", "Eso de que uno se genera las oportunidades es falso también. Nadie elige ser pobre", "La ignorancia es atrevida, tiene canales de difusión y encima chamba en el Estado con plata de todos los peruanos. Ay", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.