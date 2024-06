¿Cierra la fábrica? Samahara Lobatón toma RADICAL DECISIÓN tras salir embarazada de Bryan Torres

Samahara Lobatón continúa causando revuelo en redes sociales. Y es que la influencer se pronunció recientemente respecto a la posibilidad de quedar nuevamente embarazada, dejando a más de uno sorprendo con su radical decisión ¿Qué dijo?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la segunda engreída de Melissa Klug se animó a interactuar con sus seguidores, por lo que abrió una cajita de preguntas en las que respondió al cuestionamiento de uno de ellos respecto a la posibilidad de volver a empezar con un hijo recién nacido.

De acuerdo a sus propias palabras, Samahara está más que convencida que logrará adaptarse nuevamente a la maternidad; sin embargo, dejó en claro que no tiene ni la más mínima intención de procrear una vez más.

En ese sentido, reveló que luego de dar a luz al bebé que tendrá con Bryan Torres, ella procederá a la trompa del Falopio que le queda con el objetivo de no volver caer en riesgo con su salud o en todo caso volver a embarazarse.

"Tengo un bebé más porque Xianna ya cumplirá 4 y literalmente es ahora o nunca, después de este bebé, me ligaré la trompa que me queda. Cierro mi fábrica con dos hermosos ángeles del señor",

Samahara Lobatón toma radical decisión tras embarazarse por segunda vez.

Es importante recordar que, la primogénita de Abel Lobatón perdió su primera trompa cuando tuvo un embarazo ectópico producto de su relación con el líder de 'Barrio Fino'.

La influencer de 21 años volvió a generar polémica al pelearse con una amiga de Bryan Torres. Y es que la joven le reclamó a la señorita llamada Alexa por frecuentar al salsero y ser captados en medio de una comprometedora situación.

Un conocido programa de espectáculos compartió imágenes donde se le puede ver a Bryan Torres visitando a Samahara; sin embargo, a las siguientes horas, apareció en una conocida clínica ubicada en el distrito de San Miguel, donde recogió a Alexa, para posteriormente ir hacia el malecón de San Isidro y terminar en Chorrillos en una concurrida discoteca.

"Alexa, soy Samahara! ¿Quién te mandó a recoger o con quién quedaste para salir ese día? Yo no me voy a pelear por ningún hombre, en tu consciencia quedará que tan cochina puedes ser tú. Pero sí te voy a pedir que me digas con quién quedaste ese día", le escribió la influencer.