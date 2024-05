Melissa Klug y Jesús Barco celebran los seis meses de su bebé: "Gracias por alegrar nuestros días, princesa"

Melissa Klug y Jesús Barco están más enamorados y unidos que nunca, por lo que decidieron celebrar los seis meses de su pequeña bebé, Cayetana. La empresaria y el futbolista realizaron una íntima reunión con su familia y compartieron las fotos del onomástico mediante redes sociales.

Melissa Klug utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una tierna foto en la que se ve al lado de su pareja y la bebé, además, se aprecia una decoración en tonos pasteles con globos de colores rosa, amarillo, verde y violeta, mientras que la torta tenía decoración de unicornio.

Por su parte, Jesús Barco también compartió las mismas fotos y agregó un tierno texto. "Felices 6 meses AMOR DE MI VIDA, gracias por alegrar nuestras días mi corazón hermosa. TE AMAMOS Mi PRINCESA HERMOSA", escribió.

Pero eso no fue todo, ya que Jesús Barco mostró otras fotos mediante sus historias y agregó una nueva dedicatoria para Cayetana. Por su lado Melissa Klug mostró una serie de fotos que detallan los lindos adornos que tuvieron en la fiesta de la bebé.

La empresaria, Melissa Klug, estuvo como invitada en la reciente edición de 'América Hoy' donde fue consultada sobre su polémica ruptura con Jesús Barco. Según detalló, una personas que trabajaría en prensa le dijo que algo estaba pasando con Jesús Barco, pero que no fue una infidelidad.

"Él me pide disculpas, no fue algo malo, no un engaño, pero para mí fue una falta de respeto y se solucionaron las cosas, llegamos a conversar y me di cuenta quién era la persona que estaba involucrada en esto", sostuvo.