Cint G, hija de Tongo, confiesa que necesitó terapia tras lanzar su OnlyFans: "Recibí críticas por mi cuerpo"

Cint G, hija del fallecido cantante Tongo, ha compartido sobre sus luchas personales tras lanzar su cuenta en OnlyFans. En medio de la atención y las críticas por su físico, la joven reveló que tuvo que someterse a terapia para lidiar con el bullying que experimentó en las redes sociales.

En una reciente entrevista, Cint G confesó que, al lanzar su carrera, las críticas fueron inmediatas y contundentes. "Cuando empecé me llovieron las críticas, nunca pensé en el suicidio. Abrí mi Onlyfans y recibí críticas por mi cuerpo y estuve con terapia", explicó.

La cantante recordó cómo estas críticas alimentaron su inseguridad, llevándola a una etapa de aislamiento de las redes sociales. "Me afectó. Estaba desaparecida de las redes y, a medida que pasaban los meses, me di cuenta de que esas son cosas superficiales", reflexionó.

Cint G no solo enfrentó el odio en línea, sino que también fue abordada por el Dr. Víctor Fong, quien le ofreció una operación estética.