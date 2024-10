Murió Liam Payne: ¿Por qué los exmiembros de One Direction NO DESPIDEN al fallecido cantante?

17/10/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La trágica muerte de Liam Payne ha conmocionado ha miles de fanáticos en todo el mundo. Su deceso no solo deja un vacío enorme en la música, sino que marca un oscuro capítulo en la historia de la icónica banda One Direction (1D), la cual integró por casi 6 años. No obstante, ninguno de los exmiembros ha salido a pronunciarse, despertando una inquietud entre sus seguidores.

¿Por qué se separó One Direction?

El grupo juvenil, el cual se formó gracias al programa X Factor, allá por el 2010, tuvo un notorio éxito durante la primera mitad de la década pasada. No obstante, la salida de uno de sus integrantes en agosto del 2015 marcaría el inicio del fin. Zayn Malik fue el primero en dejar el barco, para encaminarse en su carrera como solista.

No obstante, el exnovio de Gigi Hadid dejó entrever que habían ciertas fricciones entre Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomilson y Liam Payne, algo que pudo motivar a su decisión de apartarse. "Obviamente, había tensiones en nuestras amistades . Ya nos habíamos cansado el uno del otro, si tengo que ser honesto", dijo en su momento.

Tras su salida, 1D anunció una "pausa" algunos meses después; no obstante, esto sería tan solo el presagio de su separación definitiva, en la que cada uno se embarcaría en sus propias producciones y carreras musicales. Por su parte, Liam tuvo un último gesto para las "directioners", aceptando un premio Brit que ganó la banda en el 2017 con su video 'History'.

Con el paso de los años, sus más acérrimos seguidores tenían la esperanza de una reunión de sus 5 integrantes. En 2020, esperaban que conmemoraran los 10 años de su creación; sin embargo, esto nunca ocurrió. La última vez que algunos de sus integrantes volvieron a verse ocurrió hace poco, con Liam y Niall como protagonistas.

Ninguno de los One Direction ha despedido a Liam

Ante la muerte de Liam Payne, muchos fans esperaban que este trágico momento traería consigo una serie de mensajes póstumos por parte de los exmiembros de la banda. Pese a ello, hasta el momento, ninguno de los One Direction ha decidido pronunciarse al respecto, generando reacciones diversas entre los fans.

Cabe destacar que, hace algunas horas, un representante de Malik brindó algunas declaraciones para la prensa internacional. "Está en estado de shock, y sus padres han estado en contacto con la familia de Liam para ofrecer su apoyo y condolencias", mencionó a Daily Mail.

Fue así que el fallecimiento de Liam Payne trajo consigo innumerables reacciones de todo el mundo, menos de sus excompañeros de One Direction, quienes al no pronunciarse aún, mantienen en vilo a sus entrañables seguidores.