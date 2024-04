¡Confirmado! Bryan Torres revela que está SEPARADO de Samahara hace 3 semanas: "Tienes que irte"

Samahara Lobatón y Bryan Torres están nuevamente envueltos en un problema mediático después de pelearse en la casa de los padres del cantante. En medio de ello, Bryan aseguró que está separado de Samahara hace 3 semanas y la ruptura es definitiva ya que su relación se ha vuelto muy conflictiva.

La noche de ayer, Bryan se presentó en 'Magaly TV, la firme' para hablar sobre las bochornosas imágenes donde se ve a Samahara lanzando sus cosas por la ventana, mientras le grita improperios ya que estaba fuera de control.

El cantante de la orquesta ''Barrio Fino' confesó que decidió cortar su relación con la hija de Melissa Klug hace 3 semanas y para ser consecuente con ello, se fue de la casa que compartían juntos.

"A mí me incomoda toda esa situación porque es la casa de mi familia. Yo me he salido de esa casa para evitar los problemas, yo no duermo allí hace tres semanas. Yo decidí sacar mis cosas y actualmente estoy quedándome en la casa de un amigo", reveló en exclusivo para el programa de Magaly.