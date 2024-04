¡Enloqueció! Samahara Lobatón explota contra la prensa y llama a Serenazgo tras botar de su casa a Bryan Torres

Samahara Lobatón protagonizó un nuevo escándalo al botar a Bryan Torres y echarle sus cosas por la ventana. Tras este incidente, la influencer reapareció este lunes y no pudo evitar ser abordada por la prensa.

Al verse acorralada por los reporteros, la hija de Melissa Klug perdió la paciencia cuando le consultaron sobre su pelea con el salsero y le consultaron sobre unas imágenes de ella fumando cuando supuestamente está embarazada.

De acuerdo a unas imágenes difundidas en un adelanto de 'Magaly TV, La Firme', Samahara Lobatón aparece pidiendo ayuda a Serenazgo al sentirse 'acosada' por la prensa, luego de su nueva pelea con Bryan Torres.

Las cámaras del programa 'América Hoy' abordaron a Bryan Torres para consultarle acerca de los fuertes rumores que circulan en torno al supuesto embarazo de Samahara Lobatón.

Esto ocurre luego de que se hiciera público un presunto pantallazo de WhatsApp, donde la influencer de 21 años revela que se encuentra a la espera de su segundo bebé.

Al respecto, el salsero recordó que su pareja ya había pasado por una difícil situación debido al embarazo ectópico, por lo que ahora lo único que busca es que ella pueda estar tranquila sin sentirse mal por alguna situación.

"Ya hemos pasado por una situación que todo el mundo sabe, el tema del embarazo ectópico que pasó. Entonces lo que no queremos es que esto se riegue y que ella se pueda sentir mal" , dijo en un primer momento.

Asimismo, pidió respeto a su espacio y al de su amada, acotando que está manejando la situación de una forma bastante reservada y sin ánimos de que se exponga al público.

"Lo único que pido es que respeten nada más ese espacio ¿no? y nada más (...) Yo no he conversado con nadie, yo esto lo estoy manejando superreservado. No quiero que esto se exponga", agregó.