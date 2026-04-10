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Dulce botín

Doce toneladas de esta CONOCIDA marca de chocolate fueron robados y enciende la alerta en la industria

Un millonario lote de barras de chocolate premium fue sustraído durante su transporte internacional, generando una crisis de seguridad logística y gran preocupación en la industria alimentaria de todo el continente.

Camiones refuerzan seguridad en rutas europeas.
Camiones refuerzan seguridad en rutas europeas. (Composición Exitosa)

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 10/04/2026

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El robo de 12 toneladas de chocolate ocurrió recientemente, cuando un camión desapareció en ruta, afectando la distribución global de una edición especial de dulces. El incidente ha sido calificado por las autoridades como un asalto altamente planificado, dado que los delincuentes interceptaron el vehículo en un punto estratégico de la red vial europea.

Este cargamento no era un pedido ordinario; se trataba de una producción exclusiva de alta demanda, lo que facilita su reventa ilegal en mercados negros antes de las festividades de Pascua. La carga, valorada en miles de euros, ha puesto en jaque los protocolos de rastreo satelital y seguridad de suministros.

El golpe maestro a la logística de Nestlé

La multinacional Nestlé confirmó el robo de 12 toneladas de chocolate en Europa y detalló que el cargamento consistía en más de 400 mil unidades de KitKat. Estos productos pertenecían a una colaboración con la Fórmula 1, lo que los convierte en artículos de colección con un valor superior al comercial. 

Según Infobae, la empresa ha activado un sistema de alerta para que los consumidores denuncien ventas sospechosas en canales que no sean los supermercados oficiales.

"La seguridad de nuestra cadena de suministro es una prioridad absoluta y estamos colaborando estrechamente con las fuerzas del orden", indicaron voceros de la compañía afectada. 

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Esta situación ha obligado a las empresas de transporte a reforzar la vigilancia en los corredores logísticos más transitados, especialmente durante temporadas de alto consumo de dulces y productos perecederos.

Medidas urgentes contra el mercado negro

Para frenar la comercialización de lo robado, se ha lanzado una plataforma digital que permite verificar el origen de cada barra mediante su código de lote. Los expertos advierten que el robo de 12 toneladas de chocolate en Europa es una señal de cómo el crimen organizado está diversificando sus objetivos hacia bienes de consumo masivo de rápido movimiento. 

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Se espera que la recuperación total del cargamento sea difícil debido a la facilidad con la que estos productos se distribuyen en pequeñas tiendas locales. La vigilancia en las fronteras y los controles en los centros de distribución se han intensificado para mitigar el impacto financiero. 

Es fundamental que la población esté alerta ante ofertas inusuales, ya que el robo de 12 toneladas de chocolate en Europa representa no solo una pérdida económica para Nestlé, sino un riesgo potencial para la trazabilidad de los alimentos.

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