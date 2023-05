'Cuto' Guadalupe insiste en que Charlene es extranjera: "Tiene doble nacionalidad"

Continúa la polémica. El futbolista 'Cuto' Guadalupe volvió de su viaje a Estados Unidos, y fue abordado por la prensa, a quienes aseguró que su pareja, Charlene Castro, es extranjera y esta vez se animó comentar que tiene doble nacionalidad.

El exfutbolista habló brevemente en el programa 'Amor y Fuego' y decidió poner fin a la polémica sobre la nacionalidad de la madre de su hijo, que fue cuestionada por Magaly Medina, afirmando que en realidad nació en Perú.

Aunque el Reniec confirma que Charlene Castro, quien engañó al esfutbolista, nació en Tambopata, Madre de Dios, 'Cuto' insiste en que ella es extranjera y tiene doble nacionalidad boliviana.

Recientemente, Magaly Medina ha desmentido al exfutbolista, contradiciendo su afirmación de que la madre de su hijo más reciente era extranjera.

Durante una de las últimas emisiones de su programa "Magaly TV, La Firme", la presentadora de espectáculos reveló la verdadera nacionalidad de la expareja del conductor de "La fe del Cuto", Luis Guadalupe dejando a muchos sorprendidos.

De acuerdo a la información que compartió en su programa de espectáculos, la ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirma que Charlene Castro es de nacionalidad peruana y nacida en Tambopata, región de Madre de Dios.

"Él ha intentado victimizarla a su esposa (...) así que no diga que está solita en el Perú, que toda su familia está en el extranjero", cuestionó la pelirroja.

En una entrevista con un medio local, el exjugador solicitó que se respete a Charlene Castro y manifestó que no se consideraba en posición de juzgarla después de ser captada saliendo de un hotel con un individuo identificado como Luis Ticona.

"Ella no es de acá, es del extranjero. No tiene familia acá, ella es la madre de mi hijo, yo voy a apoyarla porque más allá que nuestra relación no continúe quiero que mis hijos estén bien, por encima de esas cosas que puede sentir como ser humano", expresó.