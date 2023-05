Charlene Castro: TikToks habrían advertido la infidelidad de la esposa de 'Cuto' Guadalupe

18/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Charlene Castro, la aún esposa del 'Cuto' Guadalupe, sorpredió a muchos debido a la cantidad de videos que tiene publicados en su cuenta de Tiktok, los cuales advertirían sobre la infidelidad que habría cometido, tras salir de un hotel en Barranco junto a un misterioso hombre.

Debido a esto, la conductora Magaly Medina no dudó en comentar que, Charlene estaría 'enviando indirectas' al exdeportista mediante sus videos, pues muchos de ellos hablan de infidelidad e incluso del desamor que sentía mientras se encontraba en una relación.

Magaly la vuelve a exponer

En la recopilación de videos que mostró Magaly, varios de ellos dicen los siguiente: "Hermana piensa en grande, organízate como la Samantha Batallanos, uno en el día y otro en la noche, cada quien con su cariñito y problema resuelto. Al final amar es compartir" y también: "Por qué me dicen que me vaya con el otro, si tú eres el otro".

Mientras que otros videos señalan que no puede presumir a su novio: "¿Por qué no presumes a tu novio?, porque no es mío, es prestado, después lo subo a la red y la dueña se da cuenta y me lo quita, no señor".

También grababa con sus amigas

Además de ello, la esposa del futbolista histórico también se lucía en videos junto a sus amigas, quienes parecían 'cómplices' de la situación. En dicho clip ellas dicen: "Cuando me muera quiero que le digan a mi marido que fue el amor de mi vida, pero se aguantan la risa".

Magaly asegura que los videos de Charlene eran indirectas

La conductora comentó que le parecía muy raro que el 'Cuto' no se haya percatado del contenido que publicaba su esposa en la plataforma de TikTok, por lo que decidió exponerla nuevamente a nivel nacional.

"Los mensajes que enviaba en sus tiktok eran unas indirectas fulminantes, como es posible que Cuto Guadalupe no se haya percatado de las redes sociales de su mujer. Y haya visto que hace rato, ella le estaba enviando puñales y él ni cuenta se daba", señaló la conductora de espectáculos.

No cabe duda que, luego del ampay, salieron a la luz varias supuestas pruebas que confirmarían que la esposa del 'Cuto', Charlene Castro, habría estado viviendo un romance a escondidas junto al hombre con quien fue ampayada, lo cual se puede ver reflejado a través de sus videos de TikTok que hablan de infidelidad y desamor.