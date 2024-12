Daniela Darcourt y su IMPACTANTE mensaje a Waldir Felipa en redes sociales: "Eres mi hogar"

Daniela Darcourt sigue sorprendiendo y no solo por su talento en el canto, sino por no dudar en demostrar su amor hacia su pareja, Waldir Felipa, con un tierno mensaje en sus redes sociales. La cantante peruana impactó a más de uno de sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de 'Señor Mentira' ha dejado en claro que su relación se encuentra más firme que nunca e incluso comienzan una nueva etapa juntos, no solo por vivir en el mismo hogar, sino por haber adoptado una mascota.

Es así como a un mes de haber declarado su amor, Darcourt dedicó algunas emotivas palabras en sus redes acompañadas de una fotografía donde besa al bailarín Felipa y expresa que él "es su hogar", dejando entrever que a su lado se siente segura y muy querida.

View this post on Instagram

En la instantánea de Darcourt también se aprecia que entre ella y su pareja está su "bebé", que llevó la alegría a su vivienda y por quien se sienten comprometidos de demostrar su mejor faceta como "padres".

En diálogo con 'América Hoy', Darcourt mencionó que su romance está yendo de maravillas. Además, precisó que ella vive su presente de la mejor manera, y que el futuro, para ella, es incierto. Sin embargo, llamó mucho la atención un peculiar comentario, en donde aseguró que los comentarios de otras personas sobre su relación "no le importan".

"(...) Estoy en un momento de mi vida en el que realmente no me importa si te parece o no te parece, a ti y a todos. Mientras a mí me vaya bien, mientras yo me sienta bien y creo que se nota", señaló la cantante peruana.