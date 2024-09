¿No soportó? Así reaccionó Belén Estévez al ROMANCE de Daniela Darcourt y Waldir Felipa

11/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras confirmarse la relación amorosa entre Waldir Felipa y Daniela Darcourt, muchos apuntaron a Belén Estévez, quien fue pareja del bailarín hace algunos años. Al ser consultada por este nuevo romance , la argentina tuvo una peculiar e insólita reacción.

¿Cómo reaccionó Belén Estévez?

Durante su emisión de hoy, miércoles 11 de septiembre, 'América Hoy' fue uno de los primeros medios televisivos en confirmar el romance entre el bailarín y la salsera. Esto luego de que la pareja decidiera anunciar por todo lo alto que habían iniciado su relación desde el pasado domingo 8.

Algunos momentos después, el magazine presentó una llamada con nada menos que Belén Estévez, expareja de Felipa. Coincidencia o no, lo cierto es que no desaprovecharon la oportunidad para consultarle su opinión sobre este tema. Pero lo que no imaginaron es que la gaucha tendría una rotunda reacción.

"Estoy súper. Ando trabajando en la pastelería. No he visto nada de la tele, nada de la vida. Te agradezco un montón, en serio estoy full metida en lo mío. No me incomoda, no me incomoda nada (que le pregunten por él)", reveló Belén, para posteriormente colgar la llamada de forma abrupta.

Evidentemente desconcertada, Estévez evitó opinar al respecto debido a que, según ella, no está al tanto del tema. Además, aseguró que está preocupada por su trabajo actual en la repostería, algo que inició luego de su participación en 'El Gran Chef'.

Waldir confirmó su relación con Daniela

Tras semanas de especulaciones, Waldir Felipa, bailarín que se sumó al elenco de Daniela Darcourt, decidió finalmente confirmar su romance con la salsera. A través de su cuenta en Instagram, compartió una serie de fotos románticas junto a ella.

Además, Felipa sorprendió con un mensaje muy emotivo, en donde quedó claro que estaría perdidamente enamorado de Daniela. "... pensaría que en mi vida ya existías, antes de tener yo vida, así estaba escrito", fueron las palabras que dedicó el coreógrafo a la cantante.

Casi al instante, Darcourt respondió a lo expresado públicamente por su pareja. En el mismo post, ella también tuvo palabras llenas de amor, confirmando así que el sentimiento que los une es muy fuerte. " Supe tan solo con verte que viviría en tus ojos para siempr e", escribió.

Sin duda esta noticia dejó sorprendidos a muchos de los seguidores de la farándula peruana. Y parece que esto, a Belén Estévez, le resultó poco interesante, puesto a que tuvo una peculiar reacción al enterarse del romance entre Daniela Darcourt y su ex, Waldir Felipa. ¿Será que no soportó?