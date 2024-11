Daniela Darcourt EXPONE conversaciones reveladoras con futbolistas CASADOS: "He ido al búnker"

La cantante peruana Daniela Darcourt desató polémica en la farándula nacional al revelar en una entrevista que recibió mensajes comprometedores de futbolistas casados, quienes le escribieron con intenciones que iban más allá que una simple amistad.

En una reciente entrevista en el podcast de Magaly Medina, la artista nacional reveló detalles exclusivos de su vida privada, así como su actual relación con el bailarín Waldir Felipa. Sin embargo, dejó boquiabiertos a todos al revelar que tiene varios chats de futbolistas reconocidos que trataban de conquistarla, a pesar de que ya tenían una relación de por medio.

Incluso señaló que algunos de esos jugadores le enviaron artículos y vehículos privados para tener encuentros en un ambiente reservado, pero ella siempre se dio su lugar.

"Por interno me han mandado un montón de cosas, (jugadores de fútbol) también, (casados) esos hay hasta para coleccionar. Me han mandado un carro caleta para ir a navegar", expresó la cantante de salsa conocida por temas musicales como 'Señor Mentira'.

Asimismo, indicó que mantiene una amistad con varios futbolistas de la 'Bicolor' y que los mensajes no han afectado su relación con ninguno ni con sus esposas. También resaltó que sí asistió al famoso 'búnker'. En ese marco, resaltó que de no haber sido cantante hubiera optado por dedicarse al fútbol tras considerarse una gran hincha de la Selección.

A pesar de la controversia que generó su confesión, la cantante optó por no mencionar nombres, manteniendo en reserva la identidad de los futbolistas que le habrían escrito con otras intenciones.

Pero no todo quedó ahí, ya que la cantante reveló la cantidad de dinero que le han llegado a ofrecer para tener intimidad cuando aún formaba parte de Son Tentación. Daniela resaltó que siempre ha sabido darse su lugar y rechazar cada una de esas propuestas indecentes.