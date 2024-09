Daniela Darcourt 'parcha' a detractores de su relación con Waldir Felipa: ¿Indirecta a Belén Estévez?

Tras hacer público su romance con el bailarín Waldir Felipa, la salsera Daniela Darcourt ha mostrado sentirse completamente enamorada. En unas recientes declaraciones, la intérprete de 'Señor Mentira' aseguró que no le importa la opinión de los demás, y parchó contundentemente a todos sus detractores. ¿Será una indirecta a Belén Estévez?

En diálogo con 'América Hoy', Darcourt mencionó que su romance está yendo de maravillas. Además, precisó que ella vive su presente de la mejor manera, y que el futuro, para ella, es incierto. Sin embargo, llamó mucho la atención un peculiar comentario, en donde aseguró que los comentarios de otras personas sobre su relación "no le importan".