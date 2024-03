¡Defiende sus retoquitos! Flavia ignora comentarios negativos sobre su nueva apariencia: "Sé que soy linda"

Flavia Laos decidió romper su silencio para responderle a todos aquellos que la critican por los nuevos retoques que se ha hecho en el rostro y su cuerpo. En ese sentido, la rubia precisó que ella puede hacer lo que se le dé la gana, puesto que igual tiene muy en claro que físicamente es linda.

En una reciente entrevista para diario 'Trome', la modelo de 26 años fue consultada respecto a los comentarios negativos que viene recibiendo por parte de un sector de usuarios, quienes creen que se ha realizado demasiadas operaciones, llegando incluso a parecerse a Sheyla Rojas.

Al respecto, la ex de Austin Palao aseguró que a ella le encanta que la critiquen en sus redes sociales, sobre todo porque le da más "rating" y así puede volverse una persona más popular.

"A mí me encanta que escriban (en sus redes) porque me dan rating. Cada vez que me critican, para mí es lo máximo", inició diciendo.