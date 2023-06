Día del padre: Magaly Medina se quiebra EN VIVO en su programa al recordar a su papá

Este 18 de junio se celebra el Día del padre, por lo que el programa "Magaly Tv, la firme" emitió una nota sobre los papás de la farándula peruana, pero con motivo de esto, la conductora del programa, Magaly Medina, se quebró en vivo al recordar a su fallecido progenitor.

Como se recuerda, la popular 'urraca' sufrió la pérdida de su padre el 22 de marzo de este año, lo cual fue un golpe muy duro para ella, ya que siempre ha expresado la profunda admiración que siente por su papá, con quien siempre llevó una buena relación.

Poco antes de presentar la nota, la conductora dio unas palabras sobre el Día del padre, donde apeló a que las persona del espectáculo que tienen problemas legales con sus exparejas, no priven a sus hijos de ver a su papá, pues es muy necesario para un buen desarrollo psicológico.

"Mi padre fue muy importante para mí, hoy no lo tengo y espero que esta nota sirva para que muchos padres se involucren más en la vida de sus hijos", expresó.

Asimismo, la conductora tomó unos segundos para dedicarle unas tiernas palabras a su progenitor.

"Este será mi primer ´Día del Padre´ sin el hombre al que más he amado en mi vida, y el hombre que más me ha amado y me amará por siempre, aun desde allá (señaló al cielo)", dijo Magaly con la voz entrecortada.