Dilbert Aguilar: Claudia Portocarrero presume a su esposo tras incidente con la pareja del cantante

En medio de los desafíos recientes, Claudia Portocarrero ha recurrido al apoyo incondicional de su esposo tras experimentar momentos de incertidumbre relacionados con la salud de su expareja Dilbert Aguilar. La popular 'Ñañita' compartió un hermoso gesto de amor que recibió de su compañero de vida.

Después de expresar su preocupación por la falta inicial de información sobre la salud del cantante de cumbia, Claudia Portocarrero utilizó sus redes sociales para resaltar el lado más dulce de su vida.

La exbailarna, compartió una fotografía de un delicado ramo de flores que le regaló su esposo Michael Witkamp, agradeciéndole con un emotivo mensaje: "Gracias por tanto, mi amor. Te amo" . Este gesto amoroso se convierte en un faro de luz en medio de los recientes momentos difíciles que ha enfrentado la 'Ñañita'.

Claudia Portocarrero presume regalo de su esposo.

La imagen del hermoso arreglo floral es más que un simple regalo; es un testimonio del sólido lazo que une a Claudia y Michael. A pesar de los desafíos que la vida les presenta, la pareja ha demostrado consistentemente que su amor es capaz de superar cualquier obstáculo.

Cabe mencionar que la pareja celebró su compromiso en una íntima ceremonia el pasado 14 de diciembre en Perú, rodeados de seres queridos. La boda no solo fue un testimonio de su amor, sino también una demostración de que están dispuestos a enfrentar juntos cualquier desafío que la vida les presente.

La expareja de Dilbert Aguilar, abordó la situación en una entrevista con un medio local, priorizando la preocupación por la salud del artista en lugar de la atención mediática que ha rodeado el caso.

"Yo me enfoco en Dilbert, no en la prensa. Él es mi familia, nos conocemos hace más de 18 años", afirmó la exbailarina.

La 'Ñañita' dejó claro que su intención no es generar controversia, sino mostrar su apoyo incondicional al intérprete de 'Vuela Palomita' en un momento delicado de su salud, tal y como ella lo hizo cuando fueron pareja.

"Empecé a llamarlo y no me contestaba; entonces, me contestó Jazmín (su pareja). Yo le pregunté cómo estaba él y no me contestaba. Empecé a buscar por todos los hospitales, hasta que encontré el parte de él", dijo la exmodelo.