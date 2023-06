Doña Peta celebró su cumpleaños junto al hijo de Paolo Guerrero: ''Mi nieto es el mejor regalo''

¡Al fin juntos! Petronila Gonzáles, más conocida en el mundo de la farándula como 'Doña Peta', al fin pudo conocer a su nieto, fruto de la relación entre su hijo, Paolo Guerrero y la brasileña Ana Paula Consorte.

La madre del exdelantero de la Selección peruana, viajó a Argentina para conocer por primera vez a su nieto, Paolo André. Además, aprovechó en tener un cálido momento en familia, pues celebró un año más de vida.

Las imágenes de la flamante reunión familiar fueron posteadas por la novia del 'Depredador', Ana Paula Consorte, y en ellas se aprecia a una orgullosa y sonriente abuela, cargando en sus brazos al nuevo miembro de la familia.

'Doña Peta' junto a Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte y su nieto.

Por otro lado, el programa matutino ''América Hoy'', se contactó mediante vía telefónica, con la popular 'Doña Peta' para conocer cuáles fueron sus impresiones tras conocer a su nuevo nieto y además celebrar su cumpleaños junto a su familia.

Además, recalcó que no pudo conocer antes al pequeño Paolo André, debido a que se encontraba pendiente de un familiar que se encuentra delicado de salud; sin embargo, conocer a su nieto en el día de su cumpleaños ha sido su mejor regalo.

"No venía porque tengo un hermano enfermo que debo atender. Llegué justo para el día de mi cumpleaños, mi nieto es el mejor regalo que he tenido ", añadió.

Luego de la ruptura entre Paolo Guerrero y Alondra García-Miró, la madre del futbolista se pronunció acerca de dicha situación y además, brindó detalles acerca de la actual relación que mantiene con la modelo ojiverde, expareja de su hijo.

"No se por que no he hablado con ella. A nadie se le obliga a nada, el que tiene voluntad y quiere a la persona, llama, nada más. ¿Para qué vas a implorar que te llamen,no?'', reveló en el programa conducido por Ethel Pozo.