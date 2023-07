"El Gran Chef: Famosos": Katia Palma le pide a Peláez que no la moleste y le pone una singular 'chapa'

La carismática y controvertida conductora de televisión, Katia Palma, no dudó en pedirle a José Peláez que no la moleste, mientras se encontraba desarrollando el platillo de su reto de anoche; asimismo, le puso una 'chapa' para amenizar el momento.

Palma se encontraba preparando 'locro', y en eso, se acerca el presentador del reality de cocina de Latina. José Peláez empezó a bromear con ella, pero no pensó que iba a recibir una "rara" respuesta.

"No me hables ahorita, de verdad, nada, sí por favor, no quiero dar nada (declaraciones). Porque son demasiadas cosas y, ya bacán, toda tu risa y todo, pero no. Hay momentos en que una se estresa, así que te pido, por favor, que pares. Que vayas a pagar a la Sunat, y que te retires de acá, por favor", le respondió.