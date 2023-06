'El Gran Chef Famosos': Katia Palma y Mauricio Mesones se salvan de la noche de eliminación

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' se conoció que Mauricio Mesones y Katia Palma fueron los únicos que convencieron al jurado con sus platillos y no irán a noche de eliminación.

Luego de un programa dedicado a homenajear la comida de la selva peruana, en alusión a la fiesta de San Juan, 4 fueron los enviados a la temible noche de eliminación.

En primer lugar, el juez Giacomo Bocchio mandó al popular Mr. Peet al programa de eliminación, de igual manera el reconocido chef decidió que Antonio Pavón también debía ser sentenciado.

De igual manera, el más estricto de los jurados, Javier Masías, decidió que Jesús Neyra sea el tercer sentenciado por no convencer con su comida amazónica. Finalmente, la juez Nelly Rosinelli indicó que Belén Estévez sea la cuarta sentenciada de la noche.

En conclusión, Katia Palma y Mauricio Mesones, fueron los que tuvieron un mejor desempeño en El Gran Chef Famosos y ambos pasan a la siguiente ronda.

El presentador del reality, José Peláez, arrancó el nombramiento de Spoya como nueva integrante del programa y dijo que "según las malas lenguas ella sabía cocinar". La exmodelo afirmó su cercanía con la cocina gracias a su compañero de vida.

Ante esto, Katia Palma y los otros competidores no dudaron en demostrar su malestar: "Ya fue, ya, ya fue", respondió la exclaun mientras animaba a los demás a que salgan de la cocina.

Peláez no solo reveló el secreto de la influencer, hizo lo mismo con la exactriz de AFHS. "Natalia Salas no te hagas; también, tienes esposo chef eh...", indicó.

La intérprete de televisión, cine y teatro no se quedó callada y explicó la divergencia de condiciones entre ella y su contrincante Spoya.

"Esta es una gran diferencia. Laura está casada sí, pero yo no. Yo todavía no me he casado. Tengo este anillo que va a cumplir más años que mi hijo y todavía no me caso", expresó enfática y dramáticamente.