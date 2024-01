"El Gran Chef Famosos: La Revancha": Renato Rossini Jr. y Mónica Torres pasan a noche de sentencia

06/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Renato Rossini Jr. y la actriz peruana, Mónica Torres, dejaron sorprendidos a todos al convertirse en las dos celebridades que pasan a la temida noche de sentencia, al no lograr convencer al estricto jurado con sus habilidades culinarias.

Primer reto

José Peláez dio la bienvenida a los participantes del reality que logró conquistar los corazones de todas las familias peruanas, Tilsa Lozano, Mauricio Mesones, Mónica Torres, el 'Loco' Wagner, Renato Rossini Jr. y Ale Fuller, quienes deberán redoblar sus esfuerzos para no caer sentenciados y seguir avanzando en cada nivel hasta lograr llegar a la gran final.

Seguido a ello, el jurado conformado por Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli revelaron la secreta del primer plato que debían presentar como un solo equipo: torta black velvet, en solo 60 minutos.

Como era de esperarse, los inconvenientes y las risas no tardaron en aparecer. En medio de tanta concentración, no tuvieron mejor idea que cantar un tema musical muy popular: "No me trates de engañar". Los competidores hicieron su fiesta en la estación y ninguno se quedó sin bailar o tararear al ritmo de la melodía, para tratar de romper la tensión.

¡Todos aprobados!

¡Tremendos pasteleros!, expresó Mesones al conocer que el jurado decidió aprobar el pastel presentado por todos en conjunto, aunque la presentación no fue de lo mejor. Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio estuvieron de acuerdo en que el sabor estuvo muy bien, a pesar de que no contaron con todo el apoyo de Masías.

Segundo reto y sentencia

Tras su aprobación, la línea de jueces reveló que el segundo plato a presentar era un rico estofado de pollo en solo 60 minutos y debían dejar en sus estaciones dos porciones para su respectiva evaluación.

Peláez aprovechó algunos minutos para acercarse a la cocina de Renato Rossini Jr. y bromear con su presunta relación con Ale Fuller, y saber cuál sería su toque secreto para lograr salvarse.

Le consultó al chico 'Fenomenal' de dónde había sacado esta grandiosa idea (echar una mezcla especial). Él señaló: "Me lo ha mandado por menaje George fuller". Ante ello, el conductor le preguntó si ya tenía el placer de conocerlo. Sin embargo, Renato le dijo que no.

Una vez culminado el tiempo, todos los participantes se dirigieron al famoso comedor para opinar cómo se sintieron en esta nueva edición del programa, mientras Giacomo, Nelly y Javier deliberaban para saber quiénes pasaban al siguiente nivel.

Luego de un momento de incertidumbre, la línea de jueces señaló que Mauricio Mesones, Tilsa Lozano, 'Loco' Wagner y Ale Fuller, dejando así en sentencia a Renato Rossini Jr. y Mónica Torres, quien indignada por la decisión salió del set y dio un fuerte portazo.