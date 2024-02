"El Gran Chef Famosos x2": Hermanas Hurtado, Austin y Steve Palao, Rodrigo Sánchez y Joaquín a eliminación

Luego de la intensa noche de sentencia en "El Gran Chef Famosos X2", el jurado determinó que las duplas conformadas por Josetty y Génnesis Hurtado; Rodrigo Sánchez-Patiño y Joaquín Escobar; y Austin y Steve Palao deberán luchar por su permanencia en la temida noche de eliminación si no desean decirle adiós para siempre al programa culinario.

El conductor José Peláez dio la bienvenida a los participantes Austin y Steve Palao, Rodrigo Sánchez-Patiño y Joaquín Escobar, las hermanas Hurtado, y por último, la dupla de Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. Seguido a ello, la línea de jueces conformada por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías dieron a conocer la primera receta: ¡pan al ajo y bruschettas!

Como era de esperarse, los inconvenientes y las bromas no tardaron en aparecer en las respectivas cocinas de las celebridades que buscaban redoblar sus esfuerzos para mantenerse en la lucha y lograr llegar hasta una gran final.

El padre de Austin Palao se robó los corazones de los chefcitos y trató de alegrar a todos al cometer una pequeña travesura en su estación: comerse un pan con mantequilla antes de iniciar con la primera preparación.

Al ver esta acción de su padre, Austin le reclamó y Steve se justificó así: "Hay que probarlo para ver qué se va a hacer". Pero su hijo no se iba a quedar callado: "Se cocina. No se come mientras cocina".