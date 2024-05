¡Enamorada! Magdyel Ugaz presume nuevo GALÁN tras participar en la Maratón Lima 42K

22/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magdyel Ugaz vuelve a remecer la farándula nacional, esta vez no por sus dotes artísticos sino por una impactante foto que compartió tras participar en la famosa Maratón Lima 42K, ya que se le ve abrazada a un nuevo galán.

¿'Teresita' enamorada?

A través de sus redes sociales, la popular actriz peruana más conocida por su papel de 'Teresita' de la serie 'Al Fondo Hay Sitio' dio a conocer que no dudó en participar del evento deportivo celebrado el pasado 19 de mayo, que reunió a cientos de personas entre ellas figuras públicas.

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans fueron dos imágenes en sus historias de Instagram donde Magdyel aparece abrazando feliz y muy ilusionada a un misterioso galán, quien la habría acompañado en la carrera del fin de semana.

En las instantáneas la parejita luce bastante contenta de no seguir ocultando más el amor que se sienten. A pesar de que aún no se revela el nombre del hombre que logró conquistar el corazón de la actriz, ella aseguró que está "ilusionada" con un nuevo amor.

¿Grita su amor?

Al darse a conocer la foto de su nueva pareja, la actriz Ugaz fue entrevistada por el programa 'América Espectáculos' y no dudó en soltar algunos detalles de su actual situación sentimental.

"Yo estoy muy bien, estoy muy contenta. Estoy agradecida, creo que está siendo un año muy lindo, de mucho aprendizaje, de muchas oportunidades, de ser mejor. (¿Acompañada?) Bueno...", comentó la popular 'Teresita' entre risas.

Trayectoria artística

Recordemos que Magdyel Ugaz ha dejado huella en la televisión peruana a lo largo de los años, participando en reconocidas series y películas nacionales.

Desde sus inicios en "Mil oficios" hasta su icónico papel como Teresa Collazos en 'AFHS', la actriz ha demostrado su versatilidad y talento en la pantalla. Además, su interpretación de la cantante Dina Páucar en la miniserie 'Dina Páucar, la lucha por un sueño' recibió elogios por parte del público y la crítica, así como de la misma cantante vernacular.

"Siento que tengo mucho que agradecer al personaje porque a nivel personal también me ha dado muchos regalos, me ha hecho mantener mi flexibilidad y ligereza, no tomarme tan en serio las cosas", expresó en una anterior entrevista al diario 'La Razón'.

De esta manera, la actriz peruana Magdyel Ugaz sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales con dos fotografías donde se la ve feliz al lado de un nuevo galán, quien aparentemente logró conquistar su corazón y darse una oportunidad en el amor.