Marcelo Tinelli pone fin a los rumores y confirma su relación con Milett Figueroa

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/08/2026
Después de semanas de rumores y de evitar ponerle un título a su relación, Marcelo Tinelli finalmente habló claro sobre Milett Figueroa. Durante una conversación en LUZU TV, el argentino confirmó que está en pareja con la modelo peruana y contó algunos detalles de cómo llevan actualmente su relación a distancia.
Tinelli confirma relación con Milett
La historia tomó otro rumbo cuando Marcelo Tinelli fue consultado directamente sobre su situación sentimental durante una entrevista en LUZU TV. Esta vez, el conductor argentino decidió no esquivar la pregunta y confirmó que actualmente está en pareja con Milett Figueroa.
La respuesta tomó por sorpresa a Nico Occhiato, quien volvió a preguntarle si realmente se refería a Milett Figueroa cuando hablaba de estar en una relación. Entre risas y ante la insistencia del conductor, Marcelo Tinelli terminó dejando clara su posición.
"Estoy en pareja, pero ella en Perú y yo acá", expresó Marcelo, dejando en evidencia que actualmente ambos se encuentran separados por la distancia. Luego, ante la pregunta de si estaba seguro de que eran pareja, respondió: "Sí. Yo digo que sí, yo calculo que sí... La pareja es de a dos, yo te digo que sí".
El conductor también fue consultado sobre si esta situación ya había sido conversada con Milett. Tinelli aseguró que sí hablaron del tema y reafirmó que ambos conocen la situación que atraviesa actualmente su vínculo. "Sí, totalmente, pero me estás preguntando a mí", mencionó.
Relación a distancia y con tiempo sin verse
Marcelo Tinelli también reconoció que su relación con Milett Figueroa actualmente es a distancia. La modelo peruana permanece en Perú, mientras que él continúa en Argentina, una situación que ha marcado esta nueva etapa de su vínculo.
Durante la conversación, Tinelli contó que hace un tiempo no se ven presencialmente, aunque ambos continúan manteniendo comunicación. "Sí, a distancia", respondió al ser consultado por la situación.
Además, explicó que no se trata de una relación en la que ambos convivan, por lo que la distancia forma parte de la dinámica que mantienen actualmente. "Estamos hablando de una relación que no se convive", confesó.
Esta declaración representa un cambio importante respecto a lo que había dicho semanas atrás, cuando se reencontró con Milett en Lima. En aquella oportunidad, Tinelli había reconocido que amaba a la modelo, pero evitó confirmar si nuevamente eran novios.
"No sé si hay que ponerle título a las cosas. Estoy muy bien y la amo", había comentado entonces. Ahora, sin embargo, el conductor argentino decidió hablar de Milett directamente como su pareja.
Así, Marcelo Tinelli confirmó su relación con Milett Figueroa y dejó atrás los rumores sobre su vínculo. Aunque actualmente mantienen una relación a distancia y llevan un tiempo sin verse, el conductor aseguró que siguen en pareja y que ambos ya conversaron sobre su situación sentimental.