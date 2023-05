Karen Schwarz: ¿Regresará a América Tv y tendrá programa propio? Esto reveló la exconductora

24/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exconductora de televisión y esposa del cantante Ezio Oliva, Karen Schwarz, respondió desde España al programa matutino 'América Hoy' y dio a conocer si regresará a América Tv y si conducirá un programa propio.

¿Regresará o no a la televisión?

La popular 'Rulitos' le consultó a la Miss Universo 2009, si este 2023 marcaría su retorno a las pantallas de América Televisión, a lo que 'Karen' respondió sin confirmar nada aún.

"Mira yo nunca le cierro las puertas a la televisión, en primer lugar, porque me despedí del canal donde había estado 11 años, con una para de un año en América Tv, me encanta la televisión", contestó ante la sorpresa de los conductores del matutino.

Más tiempo en familia

En esa línea, Schwarz agregó que desde el pasado mes de enero hasta el presente ha estado aprovechando el tiempo libre que tiene para disfrutarlo en familia.

"Puedo acompañar a mi esposo que antes no podía hacerlo, puedo llevar al colegio a mis hijas que antes no podía. Las puedo llevar a la natación, al ballet, etc", agregó.

¿Tiene conversaciones con América Televisión?

La madre de Cayetana y Antonia dijo enfocarse, por el momento, en sus proyectos personales como su marca de ropa y disfrutar el tiempo que pase con su familia.

Sin embargo, agregó que no niega la posibilidad de en 'algún momento' sostener un proyecto televisivo acorde a sus intereses personales.

"Yo ahora estoy enfocada en Valente (su propia marca de ropa interior) y en mi familia. No cierro ninguna posibilidad, amo trabajar en televisión, pero considero que los proyectos tienen que ser ahora, a mi edad, porque tengo prioridades. Pero nada, yo estoy abierta a escuchar".

Boda de Karen y Ezio

La exconductora de televisión e influencer Karen Schwarz dijo que tanto ella como su esposo no estuvieron pendientes de la organización de la recepción de su boda, y lo dejaron en manos de personas de su entera confianza, especialistas en el tema.

La ceremonia del "sí" por tercera vez, pero en esta oportunidad en matrimonio religioso, se llevó a cabo a las 4 de la tarde, en la iglesia de La Recoleta en Lima.

Cabe resaltar que, Karen y Ezio ya se habían casado por civil en el año 2016, pero esta vez decidieron dar el siguiente paso y hacerlo por religioso.

Es así como la exconductora de televisión, Karen Schwarz quien se encuentra actualmente acompañando a Ezio Oliva en España, por el motivo del lanzamiento de su disco, reveló para el programa 'América Hoy' si regresará a América Tv y si tendrá un programa propio.