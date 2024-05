¡Fuerte! Mónica Cabrejos DESTROZA a Yahaira Plasencia tras salida de 'Al Sexto Día': "Es novata"

30/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, Yahaira Plasencia confirmó su salida de 'Al Sexto Día', luego de que Magaly Medina iniciara estas especulaciones. Recordemos que la 'Urraca' indicó que Panamericana había tomado la decisión de despedir a la salsera, debido a que no tuvo la acogida esperada y el programa tenía un rating muy bajo.

Asimismo, se informó que la ex Miss Perú Laura Spoya sería la nueva encargada de la conducción del magazine. Ante esta decisión del canal, Mónica Cabrejos, quien antes fue la conductora de este espacio, fue consultada sobre ello y sorprendió al tildar de novata a la cantante.

Arremete contra Yahaira Plasencia

En una entrevista para un diario local, Mónica Cabrejos fue consultada sobre la sorpresiva salida de Yahaira Plasencia de 'Al Sexto Día' y mencionó que la salsera era novata y no tenía experiencia como conductora de televisión.

"Honestamente, creo que Yahaira no tiene la culpa de nada, es una chica que no tiene experiencia como conductora de televisión y 'Al sexto día' es un programa periodístico, y más que el encanto y simpatía tienes que tener una determinada base cultural de conocimiento, actualidad; a eso súmale un equipo de producción que la desprotegió totalmente. Hace unos días me salió un video en TikTok donde le deseaba 'sabiduría' a Yola Polastri, quien sufrió un infarto cerebral", dijo a Trome.

Asimismo, responsabilizó a la producción del programa por no 'cuidar' a la cantante y exponerla a que cometa algunos errores frente a cámaras.

"Es un programa grabado, si realmente estás con un productor que te quiere cuidar, detiene el programa y te explica por qué no es sabiduría y sí fortaleza. El equipo de producción no da la talla para tener una conductora tan novata. Conmigo no pasaba eso porque tengo 30 años de experiencia en televisión. Creo que tiene que ver con que el equipo de producción no funciona porque el productor es tan inexperto y sabe tanto o menos que ella", agregó.

Confirma su salida

La popular 'Reina del Totó' realizó una Transmisión En Vivo, junto a Sergio George, en su cuenta de Instagram y estuvo hablando de su carrera musical, pero en cierto momento se dio cuenta que sus compañeros de 'Al sexto día' estaban conectados y fue allí cuando confesó que se retiraba del programa.

"Se conectaron los chicos de Al Sexto Día, ya me voy también de Al Sexto Día ", contó, generando sorpresa en Sergio George.

Al respecto, el productor musical reaccionó inmediatamente y le dijo de forma sarcástica: "¿A dónde vas? ¿Qué, te botaron?", fue lo que dijo en un primer momento y la 'Rosada del Rímac' respondió: "No pues, si ya nos vamos a Miami", concluyó muy apenada.

Como se mencionó, Mónica Cabrejos se refirió a la salida de Yahaira Plasencia de 'Al Sexto Día' y mencionó que a la salsera le falta experiencia como conductora de TV y hasta la tildó de novata.