Gabriela Alava anuncia que fue víctima de robo: "Estamos vulnerables ante tanta delincuencia"

Gabriela Alava, quien en las últimas semanas ha estado en el ojo de la tormenta por sus constantes peleas con Jean Deza, publicó que ha sido víctima de un robo en un auto, y además lamentó que la delincuencia esté presente en cualquier lado.

La "incondicional", que fue como la bautizó Magaly, usó sus redes sociales para hacer el comunicado sobre el terrible momento que le tocó vivir.

Ella anuncio en su cuenta de Instagram que estaba muy asustada, pues narró exactamente como fue que el ladrón la atacó mientras estaba en un auto.

"Aún sigo temblando del susto, ese maldito ratero reventó La luna y yo por impulso tiré mi móvil hacia adelante y me pasé hacia el otro asiento, el metió casi la mitad de su cuerpo por la ventana y ya me había quitado hasta la zapatilla como no podía con la otra cogió mi cartera y polera que ya las tenía en su poder, al final soltó todo y corrió, me dejó con varios cortes súper pequeños", dice la primera parte de la publicación.