'Gato' Cuba queda expuesto tras etiquetar a Ale Venturo en una canción de desamor: ''Tu recuerdo no se va''

¿Le dedicó una canción? A pesar de haber descartado los rumores de una posible reconciliación con Ale Venturo, el futbolista del Sport Boys, Rodrigo 'Gato' Cuba quedó expuesto por sus seguidores tras haber etiquedado a la madre de su segunda hija en una canción de desamor.

Sus seguidores se percataron

A través de un video que publicó en sus historias de Instagram, el pelotero no pensó que sus seguidores notarían que había etiquetado a la empresaria y dueña de ''La Nevera Fit'', pues anteriormente el futbolista del Sport Boys dejó en claro que, el único que vinculo que existe entre Venturo y él, es netamente de padres; sin embargo, tras esta última historia, todo indicaría que busca reconquistarla.

Instarándula expuso video

El portal del reportero, Samuel Suárez, dejó en evidencia al 'Gato', debido a que el video que había publicado tenía la canción ''No se va'' del Grupo Frontera como fondo musical, y desde luego, el ver a Ale Venturo etiquedada, fue lo que más llamó la atención.

"Te llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va", decía parte de la canción que se oye en el video.

Ale Venturo se dejó ver junto a Rodrigo Cuba

La empresaria Ale Venturo y el futbolista Rodrigo Cuba fueron captados por las cámaras de "Magaly TV, la firme" cuando salían de una agencia bancaria y en todo momento trataron de evitar a la prensa; sin embargo, brindaron algunas declaraciones al reportero de la 'urraca'.

"Ale, ¿Desde cuándo viene la amistad con Melissa?, ¿Es verdad que ella te está incentivando a que tengas problemas con el Gato?", preguntó el reportero.

Ante esto, la empresaria fue contundente en su respuesta, ya que al parecer no quiere ventilar más su vida privada.

"Ya dije que no voy a hablar más del tema por el bienestar de nuestra hija, por favor", puntualizó.

Después de esto, Rodrigo se encargó que su expareja aborde su camioneta y se dirigió a la suya para retirarse del lugar también, pero el 'urraco' lo abordó durante esos segundos de trayecto y le hizo algunas consultas.

"Gato, ¿Tú crees que Melissa estaría aprovechando toda esta separación para limpiar su imagen?", consultó el hombre de prensa.

El futbolista del Sport Boys se negó a responder tal pregunta y solo atinó a pedir que respeten su decisión de no declarar; sin embargo, antes de entrar a su auto, el reportero optó por preguntarle sobre la conciliación con Venturo.

"Con Alexandra siempre hemos querido quedar bien y estamos haciendo las cosas bien", declaró.

Sin duda, todo indica que, el 'Gato' Cuba intentaría reconquistar a Ale Venturo dedicándole una canción en la que expresa que la extraña, a pesar de haber dejado en claro que no volvería con ella.