Magaly criticó a Melissa Paredes por intentar limpiar su imagen acercándose a Ale Venturo

Tras el fin de la relación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, muchos personajes de la farándula han optado por opinar, debido a ello, Magaly Medina, no dudó en cuestionar a Melissa Paredes, por supuestamente intentar limpiar su imagen a costa de la separación de su exesposo.

Magaly no dudó en criticar el acercamiento de Melissa y Ale Venturo, sobre todo porque la modelo utilizó sus redes sociales para mandar indirectas a en las que dejó entrever que ella siempre tuvo razón al separarse del futbolista del Sport Boys.

La popular 'Urraca' no se guardó nada y cuestionó duramente las acciones de Melissa Paredes, recordándole su polémico ampay con su actual pareja, el 'Gato activador', Anthony Aranda.

"Ella pretende decirle a todo el mundo "Ay yo les dije que el 'Gato' no era santo", mira Melissa acá a la única que se le ampayó siendo infiel, no fue al 'Gato' en aquella época, fue a ti, la que chapaba en un estacionamiento con alguien que no era tu esposo fuiste tú (...) Yo creo que todos nos tenemos que acordar que quien sacó los pies el plato fuiste tú ", arremetió la 'Urraca'

Luego de las declaraciones del 'Gato' Cuba en las que asegura no saber el porqué Melissa Paredes últimamente ha decidido inmiscuirse en asuntos ajenos, la modelo no se quedó callada y le respondió.

"Ni siquiera yo la busque (a Ale Venturo) uno quiere ayudar a otras personas basado en su experiencia, si yo quisiera limpiar mi imagen como dicen, ni siquiera me metería en esto porque obviamente esto arrastra un montón de cosas del pasado que para mi ha sido un shock [...] ¿Cómo un deja vú no?, dijo Melissa Paredes.

Asimismo, la actriz recalcó que no busca limpiar su imagen y que ya no quiere estar más involucrada en la situación de su exesposo.

"Ya no quiero más, hasta acá nomás porque tampoco es algo que me haga bien a misma, no se trata de limpiar la imagen de nadie porque yo no soy una imagen yo soy una persona que comete errores [...] No tengo que ser perfecta y me acepto tal y como soy", afirmó.