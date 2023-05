Gisela Varcárcel arremete contra Magaly Medina por 'Cuto Guadalupe': "Una mujer pobre quien se ha burlado de él"

16/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora de televisión peruana y Ceo de GV Producciones, Gisela Varcárcel, arremetió el último martes contra Magaly Medina tras el ampay que difundió la noche de ayer en torno al caso de infidelidad hacia Cuto Guadalupe.

Distintas personalidades del medio del espectáculo han salido a pronunciarse en torno al tema y quien fuera conductora de El Gran Show, la popular "señito" no fue la excepción.

A través de su cuenta de Twitter, "la señito" salió en defensa de Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra: "Una pobre mujer, así define [a] Cuto Guadalupe a quien se ha burlado de él. ¡Vamos con Fe, Cuto querido! ¡Ya verás todo lo bueno que viene para ti! Mi cariño , respeto y solidaridad", se pronunció a través de su red social oficial.

Enemistad entre Gisela y Magaly

Según declaraciones de Magaly para el canal de Youtube de Verónica Linares dijo que su enemistad comenzó en los años 90, tras sus críticas constantes hacia la Valcárcel por medio de sus columnas que eran publicadas en la revista "Oiga".

"Yo la criticaba desde que estaba en la revista Oiga y ella tenía un programa de televisión exitoso, con mucho rating. Mi revista era bastante elitista, no la leía mucha gente, pero ella me contestaba en televisión, contestaba a una crítica anónima de revista, yo era la única que hacía eso en ese momento. Ella fue la que me daba importancia en esa época, cuando lo recomendable es ignorar eso", apuntó.

Cuto demandará a Magaly Medina

Según el exdeportista, el ampay presentado por Magaly Medina en su programa fue realizado con malas intenciones. Agregó, que anteriormente ya había pedido que se retractara sobre otro tema, pero nunca recibió respuesta alguna.

"Esta mujer (Magaly Medina) es pobre de corazón... Justo estaba este tema con el de la difamación que sacó ella, dice que yo no le caigo a su programa. Que quiere, que yo comparta, que sea parte y me siente en su programa", precisó Guadalupe.

"Mandé una carta notarial y no se retractó, ahora he visto un tema personal en ella. Ella vive con el odio, se jacta de ser la justiciera y ya empecé eso que estaba dormido, voy a seguir hasta las últimas consecuencias", subrayó.

El exfutbolista 'Cuto' Guadalupe, indicó que Magaly "pagará todo el daño que ocasionó a su familia".

"Yo siempre le mandé mensajes diciéndole que quería una reunión con ella, nunca se retractó cuando con otras cartas las lee y las rompe. Vamos a hacer esto, todo tiene su final. ¿Por qué no se retractó del programa que hizo con la mamá de sus hijos? Las lágrimas de mi madre, de todos mis seres queridos, ella lo va a pagar con creces", conminó.